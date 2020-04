Pilar Mazzetti, quien encabeza el Comando de Operaciones COVID-19, llegó a Arequipa y se pronunció sobre la actual situación que atraviesa el país debido a la emergencia del coronavirus. La ex ministra de Salud hizo un llamado a los peruanos estar unidos en la lucha para evitar la propagación de la enfermedad originaria de Wuhan, China.

La extitular del MINSA se dirigió a las autoridades de la Ciudad Blanca: “A estas alturas del partido, ustedes están aún muy incipientes. Las diferencias que están teniendo deben parar en este instante. Tienen que unirse hasta con su peor enemigo político. Si no se unen, las consecuencias las pagará Arequipa y la ciudadanía. Acá están los líderes, todos somos líderes acá. Esta es una oportunidad única de cambiar nuestra sociedad y de dejar de lado las diferencias. (...) Tenemos que encontrar una forma de unirnos y formar un comando. Las Fuerzas Armadas somos nosotros también. Después de eso, peléense o mátense si quieren. Tenemos que decirnos: ¿Qué hice ayer? No qué falta hacer. Las necesidades son claras. Todo falta, maldición. Un montón de gente está trabajando", indicó.

Mazzetti declaró que el principal objetivo del Comando es salir de esta guerra con la menor cantidad de peruanos fallecidos y afectados.

“Los que salgan van a salir vivos pero van a estar dañados por fibrosis pulmonar, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, encefalitis, entre otros. Con esto les quiero decir que las cosas han cambiado, que el país que conocemos ya no es el país que conocemos, ya se acabó. Nuestra inmadurez social y política nos la tenemos que guardar en el bolsillo, este es el momento de crecer, no es el momento de quejarnos”, manifestó.

FALTA DE EQUIPOS

Durante una reunión llevada a cabo con autoridades arequipeñas, Mazzetti reconoció la falta de equipos para atender esta crisis y cuestionó firmemente algunos procesos logísticos que se llevaron a cabo para la exportación de insumos que se necesitaban en el país: "Hay que ser claros, no hay equipos de ventilación asistida suficientes, no hay pruebas suficientes. Las circunstancias han hecho que ya no exista en el mundo la posibilidad de comprar, las fronteras están cerradas, todos nuestros pedidos del mes pasado están retenidos en China y los que están en otros lugares tienen que pasar por un cierto país muy poderoso que lo que ha hecho es confiscar el contenido de los aviones que aterrizan en su suelo”.

Dijo que a nivel de los almacenes de productos de protección en los almacenes del sector salud, han habido ciertos problemas:“Acá voy a decir algo y lo siento a quién le caiga. Habían cosas que teníamos y necesitábamos en los almacenes pero han salido al extranjero, o sea nosotros dejamos que todo salga y qué nos queda”.

