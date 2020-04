La jefa del Comando COVID-19 Nacional, Pilar Mazzetti, llegó a la región Piura para entregar 12 mil pruebas rápidas y coordinar acciones eficaces con las autoridades regionales en la lucha contra el coronavirus.

Durante su visita al departamento norteño, Mazzetti dijo que el plan operativo contra el COVID-19 que tiene Piura es bueno pero que no se refleja en la práctica. Asimismo, exhortó a las autoridades piuranas a trabajar en conjunto con la finalidad de evitar más decesos en esa región.

“Deben sacar lo mejor de ustedes, trabajar con transparencia y unirse todos porque aquí nadie sobra, todos hacen falta […] Si eso no funciona vamos a tener a mucha gente muriendo”.

Para mejorar la articulación entre los diversos sectores, la exministra de Salud anunció que un equipo de expertos, encabezado por el director de operaciones del Minsa, Juan Luis Herrera, vendrá a Piura para reforzar las estrategias que eviten la propagación de la enfermedad.

“Hay algunas dificultades. Por ello, un equipo del Comando COVID-19 Nacional se quedará para apoyarlos en la parte técnica. Ustedes tienen un muy buen plan, buenas estrategias. Sin embargo, si uno mira el mapa de casos esto no se ve reflejado, entonces, algo está pasando, sin duda algo está pasando”, señaló

Asimismo, Pilar Mazzetti invitó a reflexionar a las autoridades para que reconsideren sus propuestas y evidencien sus dificultades.

Además, informó que ya no se debe hablar de un hospital exclusivo para pacientes COVID-19, si no que todos los nosocomios atenderán a este tipo de pacientes.

“Todos los hospitales son para pacientes COVID-19 ahora ya no hay que uno solo, no hay privados ni públicos. Estamos en una emergencia y esta se debe atender como tal. Se va a reorganizar el plan del comando regional, aquí no importa de qué partido somos”, dijo.

