Piden aplazar el bloqueo de un millón de celulares con IMEI inválido

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación ante la decisión de Osiptel y del Ministerio del Interior de bloquear el 19 de septiembre un millón de celulares que están identificados con IMEIs inválidos, pues considera que existe una alta probabilidad de afectar a usuarios que adquirieron legalmente sus teléfonos móviles.



AFIN recordó que el IMEI es aquel número que identifica a los celulares, un código similar a los números únicos de serie de los aparatos electrónicos. Si este número no cumple con las características aprobadas por la GSMA (asociación que agrupa a operadores móviles y fabricantes a nivel global), se le denomina “IMEI inválido”. Cuando el celular no tiene IMEI o el número está incompleto, también se considera inválido.

“Nuestra preocupación recae en los celulares que no cumplen con las características de la GSMA, los cuales no han sido declarados ilegales, por el contrario, siguen ingresando al país, dado que su importación y posterior comercialización es absolutamente legal y no está prohibida. En este contexto, millones de peruanos han adquirido celulares con esas características en forma legalmente válida y de buena fe, al ser equipos más económicos y no necesariamente robados o clonados”, indicó.

“Los asociados de AFIN están plenamente comprometidos con la lucha contra la inseguridad ciudadana y coinciden totalmente con la necesidad de combatir el mercado ilegal de equipos. Sin embargo, una medida que afecta al servicio de gran cantidad de usuarios legítimos puede ser un medio desproporcionado para conseguir el objetivo”, agregó.

Por ello, AFIN solicitó que se fije un nuevo cronograma que permita una campaña preventiva e informativa previa al bloqueo, y con la suficiente anticipación que evite la afectación del servicio al usuario y “para una mejor aplicación de la medida sin afectar el derecho de propiedad de los usuarios”.

EL CASO

La decisión de Osiptel y el Ministerio del Interior busca combatir la venta ilegal de celulares robados. Desde el 17 de setiembre las empresas operadoras envían mensajes de texto para advertir a los usuarios que usen estos equipos que, en los dos días hábiles siguientes desde la recepción de la información, que se bloqueará el equipo y se suspenderá el servicio hasta que se entregue el celular a la compañía.



