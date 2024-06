El lunes último, el directorio de Petroperú aprobó ocho medidas para rescatar a la empresa estatal de su peor crisis financiera. Esto, como parte de la primera fase de un plan de reestructuración planificada hasta 2025. Una de las más importantes decisiones será la venta de 92 inmuebles que no le generan ninguna liquidez a la petrolera. El presidente de la compañía, Oliver Stark, también anunció el inicio de una investigación para averiguar por qué la construcción de la Refinería Talara tomó el doble del tiempo estimado y costó 2.4 veces más de lo calculado. Un sobrecosto que han pagado todos los peruanos con las continuas inyecciones de dinero a Petroperú.

INMUEBLES NO ESENCIALES

Hace cuatro meses, Perú21 advirtió que existían al menos 60 inmuebles innecesarios que se podrían vender para aliviar la quiebra de Petroperú. Con la ayuda de un perito tasador, este diario estimó que el valor de ocho lujosos predios superaba los US$166 millones. Entre los predios identificados están —además de la sede principal en San Isidro y el Club Petroperú en la avenida Golf de los Incas— el condominio Punta Arenas (Talara), dos casonas en El Olivar de San Isidro, la villa Petroperú (Los Órganos), una casa club de pesca (Punta Sal), y un abandonado Fishing Club (Talara). (Ver lista de propiedades).

LUJOS Y PLACERES. En la portada del 18 de febrero de 2024, Perú21 estimó el valor de ocho predios de Petroperú.

El expresidente de Petroperú Carlos Paredes aseguró a Perú21 que vender los activos no esenciales “era un primer paso en la dirección correcta para reducir las deudas (…) o para tener capital de trabajo para tener una mejor gestión”.

Si bien la venta de los inmuebles es un primer paso, esto no es suficiente para sacar a la empresa a flote. En ese sentido, Paredes señaló que hay acuerdos más importantes que deben implementarse como asegurar el ingreso de un CEO privado para que maneje a Petroperú o colocar a la compañía bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

“La gestión privada es de lejos lo más importante (...) Creo que este es un directorio temporal que tiene mandato hasta diciembre. Y entre las cosas que puede hacer es tener suficientes controles como, por ejemplo, que Petroperú regrese al ámbito de Fonafe”, afirmó Paredes.

“Entonces, que dejen esto bajo el control de Fonafe, por lo menos, en caso no logren poner (a Petroperú) en manos de un gestor privado, que es lo que señalan que van a hacer. Es superambicioso hacerlo en tres o cuatro meses. Ojalá lo logren”, sostuvo el expresidente de la empresa petrolera.

OLEODUCTO NORPERUANO

Por otro lado, Paredes Lanatta hizo hincapié en la importancia de monetizar el Oleoducto Norperuano, haciendo que el petróleo crudo llegue hasta el terminal de Bayóvar en la costa de Piura. Esto permitiría incrementar la exportación del petróleo e impulsar la industria de refinación.

“Hay más de US$120 millones en crudo de propiedad de Petroperú en el oleoducto. Hay ver que la forma de monetizar ese crudo. Entiendo que el directorio está viendo ese tema”, indicó Paredes. “Hay que empujar el crudo y hay varios métodos para hacerlo (…) y lograr que los productores privados quieran”, sostuvo.

Si bien el Oleoducto es un tema complejo, Paredes señaló que la única solución es transportar el petróleo, y para ello se necesita de inversión petrolera en la Amazonía. “Lo que no se debe hacer es decir no voy a hacer nada de esto porque nunca se ha hecho antes. Esa es muchas veces la respuesta que encontré en Petroperú. La forma de no innovar es la forma de asegurarte que permanezcan las ineficiencias y que sigamos perdiendo plata con esta empresa”, dijo Paredes.

LISTA DE PROPIEDADES

-Edificio principal (San Isidro). Costo estimado: US$105.6 millones.

-Club Petroperú (Surco). Costo estimado: US$23.8 millones.

-Club Punta Arenas (Talara). Costo estimado: US$26.9 millones.

-Casa El Olivar (San Isidro). Costo estimado: US$6.8 millones.

-Villa Petroperú (Los Órganos). Costo estimado: US$1.7 millones.

-Casa Pallardelli (San Isidro). Costo estimado: US$890 mil.

-Casa Club de Pesca (Punta Sal). Costo estimado: US$120 mil.

-Fishing Club (Talara). Costo estimado: US$563 mil.

-Condominio Las Palmeras. Área: 11,445 m2.

-Terreno Rímac. Área: 3,000 m2.

TENGA EN CUENTA

-Oliver Stark señaló que se ha reducido el número de gerencias de Petroperú, de 56 a 31. La meta es solo tener cuatro -grandes gerencias.

-Petroperú tiene hasta septiembre de 2024 para contratar a una empresa reestructuradora que introvtprivado al organigrama de la petrolera.





