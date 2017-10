Censo 2017: ¿Qué debes responder cuando te pregunten por el  jefe o jefa de familia?

Este domingo 22 se realizará el Censo 2017, y se ha iniciado una discusión en las familias peruanas en torno a la designación del jefe o jefa del hogar durante la jornada cívica.

Al respecto, El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ofreció información precisa al respecto.

* Mañana, la cédula censal deberá ser respondida por el jefe/a de familia y los demás miembros que conforman hogar.



* Al respecto, el INEI informó que el concepto de hogar corresponde a la persona o conjunto de personas, sean parientes o no, que ocupan en su totalidad o en parte una vivienda; comparten al menos las comidas principales y/o atienden en común otras necesidades básicas, con cargo a un presupuesto común (comen de una misma olla).

* Teniendo en cuenta esta información dada por la entidad estatal, la definición del jefe/a del hogar es a quien los demás miembros de la familia consideran como tal y que habita permanentemente en la vivienda.

* Además, al jefe/a del hogar se le reconoce como la persona que más contribuye económicamente y que decide financieramente en el núcleo familiar.



* En tanto, el jefe/a del hogar es aquella persona reconocida como un referente en la familia.



A tener en cuenta

Renán Quispe, ex jefe del INEI, informó a '90 Matinal' que el jefe/a de hogar es "en la práctica (el jefe/a del hogar) es a quien la persona que vive en la casa lo reconocer como tal" y agregó que "el concepto de jefe no es a quién yo debo obedecer, el concepto de jefe es cómo me relaciono con esta persona".