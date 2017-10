Para no creerlo. Una universidad de Arequipa decidió suspender sus clases por el partido Perú vs. Argentina. La Universidad Católica de Santa María publicó un comunicado en donde le informa a sus alumnos el cese de las labores académicas y administrativas.

“SUSPENSIÓN DE LABORES: Se comunica a la Comunidad Santamariana que la Autoridad Universitaria ha dispuesto suspender las labores académicas y administrativas el jueves 5 de octubre a partir de las 17:00 hrs”, se puede leer en el mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook.

A pesar de que no se informa de la razón exacta de esta suspensión, los alumnos de este centro de estudio han determinado que se trata por el partido de la bicolor, y así lo han manifestado en comentarios de esta publicación.

“Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Peru”, escribió la usuario Pamela Quilla Hanco.

Otro usuario, de nombre Eduardo Romero, escribió: “Bien cato! Cuando Perú vaya al mundial!! Todo el Perú crecerá , seremos mejores personas, ya no habra odio ni rencores......no se porque se arañan igual por 3 h de clases no va hacer la diferencia de tu aprendizaje! ... mas del 70% de alumnados de la Cato no iran a clases, es mas que obvio”.

Universidad de Arequipa decidió suspender sus clases por el partido Perú vs. Argentina (Facebook)

Sin embargo, no todos han estado de acuerdo con la medida, y han sido algunos de los alumnos que han preguntado por la recuperación de clases.