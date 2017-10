Perú es tercero en pago sobornos en América Latina, según Transparencia Internacional

Hoy se publicó la última edición del estudio "Barómetro Global de la corrupción", elaborado por Transparencia Internacional. En el documento se señala que seis de cada diez personas que viven en América Latina creen que el nivel de corrupción aumentó (62%).

Asimismo, se indica que solamente un 10% piensa que la corrupción disminuyó, mientras que 25% no percibe cambios y 3% prefiere no opinar o no sabe.

El estudio también indica que uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos para acceder a los servicios públicos básicos, entre los países que resaltan están México (51%), República Dominicana (46%) y Perú (39%).

Entre las instituciones donde más se pagó sobornos, destacan: los hospitales públicos, las escuelas públicas y las encargadas de los documentos de entidad.

Alejandro Salas, responsable de Transparencia InternacionaI para las Américas declaró a la agencia EFE que "la fotografía de la región no es positiva. Porque un gran número de ciudadanos piensa que la situación no cambia o ha empeorado y porque muchas personas dicen que el gobierno no está haciendo un buen papel".

El barómetro también señala que 79% de las personas cree que la corrupción ha aumentado en el Perú y se ubica tercera en el ránking regional, detras de Venezuela y Chile.

A nivel región también se destacó que los latinoamericanos ven como los más corruptos a la policía y a los miembros del Parlamento o senadores como los más corruptos. Además, casi la mitad de los ciudadanos de la región piensan que las personas que trabajan en estas instituciones son todas o casi todas corruptas (47%).