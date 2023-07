Por: Juan Fernando Correa - Empresario





Mientras los ciudadanos nos regimos por el año calendario de enero a diciembre, la política tiene 12 meses, del 28 de julio al 28 de julio.

Nosotros, los peruanos, en Fiestas Patrias, buscamos reunirnos en familia o con amigos para celebrar y quizá salir a recorrer nuestro país. En cambio, la clase política se prepara para hacer un recuento de lo hecho bien o mal en el transcurso de lo que podemos llamar el año político.

Dos maneras y realidades diferentes de vivir el año y dos maneras y realidades diferentes de ‘celebrar’ nuestras Fiestas Patrias. Y son, justamente, estas diferentes realidades las que marcan y definen la gran distancia que existe entre la realidad de la política y la verdadera realidad ciudadana.

Hoy, la mayoría de los peruanos siente que en estas fiestas no hay nada que celebrar porque la situación del Perú es deprimente. Y nos debemos preguntar, ¿dónde quedó el orgullo de ser peruanos?, ¿por qué perdimos las ganas de celebrar nuestras Fiestas Patrias? Considero que la respuesta es muy simple: porque llevamos muchos veintiochos de julio regidos por el actuar de los políticos que nos han llevado a un deterioro social inmenso. La clase política, especialmente la de los últimos cinco años, nos ha robado la alegría.

Si partimos de la premisa que las personas y las naciones aprenden de sus fracasos, como peruanos nos debemos preguntar qué hicimos mal para estar viviendo esta situación y cuál es nuestra responsabilidad para que hayamos caído en un estado de depresión en todos los niveles de nuestra sociedad.

Es fácil echarle la culpa a otros de los problemas que estamos viviendo hoy: falta de ingresos dignos, graves carencias en salud y educación, incremento de la corrupción, avance descomunal de la delincuencia, incapacidad demostrada del Estado para solucionar las urgencias y prioridades ciudadanas y esa terrible situación de la gran mayoría de peruanos que se sienten invisibles ante el Estado y también una creciente sensación de lejanía entre la empresa privada y la realidad ciudadana.

La verdad es que todos somos responsables de estos problemas porque hemos sido irresponsables a la hora de votar. Si analizamos bien cómo hemos elegido los últimos gobiernos, debemos darnos cuenta de que nuestra forma de elegir la compra de un electrodoméstico es mucho más pensada que la de elegir a quienes manejarán nuestro presente y futuro durante cinco años de gobierno.

Cuando vamos a comprar una cocina o un televisor, visitamos diferentes tiendas, buscamos en Internet, vemos diferentes modelos, analizamos los precios y comparamos las prestaciones entre una marca y otra, pero no nos quedamos solo con lo que nos dice el vendedor de la tienda. Es más, le preguntamos a parientes o amigos, cómo le resultó tal o cual marca y recién después de toda esta ‘investigación’, decidimos cuál es la que más nos conviene.

En cambio, a la hora de elegir gobiernos, hacemos todo lo contrario. No analizamos, no investigamos, no comparamos y nos quedamos con el cuento que nos dice el candidato.

Los invito a reflexionar y pensar, qué diferente sería nuestra realidad como país si el tiempo que dedicamos a decidir quién nos gobierna fuera el mismo que dedicamos a decidir nuestras compras.

Sin duda, haciendo este análisis, como peruanos que queremos creer y crecer, llegaríamos a la conclusión de que jamás compraríamos ese electrodoméstico que es una verdadera estafa y una gigantesca mentira.

Porque el eje más importante de los mentirosos de la política es fomentar el odio, explotar los resentimientos, generar repudio y con ello ofrecer como ‘pago social’, una especie de venganza de los que menos tienen, haciendo que los que más tienen sufran. Es la trama de la narrativa de la izquierda: destruir al monstruo. “Tú eres pobre y discriminado porque los que más tienen se llevan todo, hay que destruirlos”.

Estas mentiras emocionales son como una suerte de recompensa, que, al fin y al cabo, será lo único que recibirán los electores a cambio de su voto, tal como sucedió con Pedro Castillo. Su actuar se tradujo en que no le importó que falte trabajo, salud o educación. Lo único importante para él fue que sus votantes sientan satisfacción al ver cómo atacaba y perjudicaba a los “poderosos de siempre”.

Su gobierno, como todos los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, han engañado a los ciudadanos con discursos populistas y ningún resultado positivo. Con destrucción institucional y corrupción a todo nivel. Buscando controlar la Policía, pero dejando que la delincuencia y la ilegalidad se expanda. Por estas razones, los estudios señalan que la gran mayoría de peruanos piden “que se vayan todos”.

Ahora bien, los peruanos somos emprendedores. ¿Y qué hace un emprendedor en estos casos? ¡Construye un ‘electrodoméstico’ nuevo!

Ese es nuestro gran desafío. Debemos construir una nueva dinámica social y política que permita recuperar la confianza entre los peruanos y la esperanza de un futuro mejor. Necesitamos una nueva clase política, que vea y sienta la realidad de todos los peruanos; que no se sienta jefe, sino empleado de los ciudadanos, que cumpla con las metas, que sea solucionador de problemas y no creador de problemas, que entienda que la verdad le debe ganar a la mentira, que tome decisiones pensando en las personas y no en una ideología.

Solo debemos decidir hacerlo y es una meta que debemos cumplir todos, empresa privada, mypes, emprendedores, padres y madres, jóvenes, tercera edad, agricultores, pescadores, docentes, mineros, comerciantes, etcétera. Todos.

La construcción de una nueva realidad social debe partir por acercar a los peruanos con acciones que ayuden a resolver problemas reales, dejando de lado la ideología y la ambición política. En el sector privado tenemos en marcha muchas iniciativas en este sentido. Un ejemplo es el proyecto Anemia Cero de Peruanos por Peruanos. Podemos hacer muchos más. Toda la sociedad civil debe unirse para reforzar el orgullo de vivir y crecer en un país próspero para todos. Juntos lo podemos lograr.

