Piura en su peor crisis hídrica: Te contamos las razones

Piura atraviesa la peor crisis hídrica de su historia. Zonas urbanas y áreas destinadas para la agricultura son afectadas por la escasez de agua.

El principal reservorio de la región se encuentra casi vacío y apenas cuenta con el 2% de agua, lo cual no es suficiente para abastecer al campo y a la ciudad. Sin embargo, esta dramática situación se pudo evitar si las autoridades del Proyecto Chira Piura, de la Empresa Prestadora de Servicio Grau, hubieran actuado a tiempo.

Estas autoridades les aseguraron a los agricultores en junio que habría agua para sus cultivos. No obstante, en septiembre les cerraron las compuertas.

Son cerca de 80 mil agricultores en la región Piura que ven sus cosechas perecer ante la ausencia del vital recurso y no saben cómo pagar los préstamos que se hicieron para invertir en sus cultivos.

Cuarto Poder reveló que un grupo de agricultores, en su intento de recuperar parte de sus sembríos, intentó abrir a la fuerza una compuerta para destinar el agua hacia sus sembríos.

Ante el temor de que esta situación se replique en otras partes se ha dispuesto la militarización de todo el tramo del regadío Daniel Escobar, que conecta la Represa Poechos y la planta de tratamiento Curumy.

"Las enfermedades diarreicas están aumentado y estoy seguro que en una semana el dengue va a asolar nuevamente la región Piura porque todos están corriendo a buscar agua como sea, de donde sea", indicó a Cuarto Poder un residente del Asentamiento Humano María Teresa de Calcuta, en el distrito de Castilla.

A pesar de la grave situación que atraviesa esta localidad, el distrito no está considerado en estado de emergencia por el gobierno central. El ministro de Vivienda anunció desde Piura que la provincia produciría agua entre 3 y 4 horas en la planta de Curumuy. No obstante, una residente del lugar asegura que esta promesa no se ha cumplido.

