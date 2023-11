En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2022), el 35,6% de mujeres de 15 a 49 años sufrieron violencia familiar en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta. Dentro de este grupo, el 34,8% reportó haber experimentado agresiones psicológicas y/o verbales, el 8,1% violencia física, y el 2,2% violencia sexual.

Según la encuesta, el 55,7% de mujeres de 15 a 49 años había experimentado en algún momento violencia psicológica y/o verbal, física o sexual por parte de sus esposos o compañeros.

La forma de violencia más común es la psicológica y/o verbal, con un 51,9% de los casos. Por grupos de edad, este tipo de agresión es más frecuente entre las mujeres de entre 45 y 49 años (58,5%). Y por lugar, Junín es el departamento que registra la mayor proporción de este tipo de agresión hacia las mujeres (63,6%).

En el periodo de enero a septiembre de este año, la Oficina de Planeamiento y Estadísticas del Ministerio del Interior reporta 175,528 denuncias por violencia familiar. Lima Metropolitana encabeza la lista con 55,770 denuncias, seguida por Arequipa con 10,618 y Piura con 10,439.

Entre enero y setiembre de 2023, se han registrado 7,998 denuncias de violencia sexual en el país, según datos del Ministerio del Interior. La mayoría de los casos ocurrieron en el domicilio de la víctima, con 3,434 casos. Lima Metropolitana lidera la lista de departamentos con el mayor número de denuncias, alcanzando 1,847, seguido por Junín con 575.

Mujeres que fueron maltratadas acudieron a una institución en busca de ayuda

Cuando las mujeres fueron maltratadas físicamente, el 45,7% buscó ayuda en personas cercanas y el 29,1% lo hizo en alguna institución, según la ENDES 2022. Moquegua es el departamento donde más mujeres que fueron maltratadas acudieron en busca de ayuda a alguna institución (40,4%). Mientras que Pasco registra la menor proporción (21,5%).

Respecto a la institución a la que acuden las mujeres de 15 a 49 años para buscar ayuda cuando fueron maltratadas físicamente, las cinco instituciones más frecuentes, según la ENDES 2022 fueron: comisaría (79,9%, tras una baja de 0,6 puntos porcentuales con respecto al 2021), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (8,4%), DEMUNA (7,7%), Fiscalía (6,9%) y los Juzgados (5,7%).

Y cuando se acudió a una persona en busca de ayuda, las personas citadas más frecuentemente fueron; la madre (37,1%,), una amiga o amigo, o vecina o vecino (19,4%), hermana (17,6%) y el padre (16,6) entre otros.

Cuatro de cada 10 mujeres maltratadas no buscan ayuda por no considerarla necesaria

Según la ENDES 2022, entre las razones más frecuentes para no buscar ayuda tras haber sido maltratadas, un 44,1% de las mujeres indicó que no era necesario, un 17,0% por vergüenza, 11,0% por no saber dónde ir o no conocer servicios de apoyo, 8,5% por miedo a ser agredida nuevamente, a ella o a sus hijos, y el 6,4% por miedo a causarle problemas a la persona que le pegó, entre otros.

La mayoría de casos de feminicidio del 2022 se registraron en Lima Metropolitana

En el 2022 se registraron 147 víctimas de feminicidio, según información del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC). La mayor parte de los casos involucró a mujeres de entre 18 y 29 años (51 casos).

El lugar de ocurrencia más común es la vivienda de la víctima (57). Mientras que los principales agresores suelen ser; la pareja o conviviente (41 casos) enamorado (23), expareja o exconviviente (22) entre otros.

Por departamento, de los 147 casos de feminicidio del 2022, la mayoría se registraron en Lima Metropolitana (37), seguido por Cusco (13) y Arequipa (11), según el CEIC.

