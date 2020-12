El Perú vuelve a ser noticia en todo el mundo debido a que se mantiene en el primer lugar del ránking internacional entre los países con mayor exceso de muertes por millón de personas durante la pandemia, según la revista Financial Times. Esta cifra resulta de comparar la cantidad de muertes durante la emergencia sanitaria con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo a la lista, nuestro país registra un exceso de aproximadamente 2,500 fallecidos por cada millón de habitantes, cifra actualizada al 16 de diciembre. El siguiente es Ecuador, con poco más de 2,000 muertes oficializadas hasta el 21 de octubre. En tercer lugar está Bélgica, con 1,500 decesos hasta el 29 de noviembre.

En otro cuadro elaborado por la prestigiosa revista se compara el exceso de muertes totales de cada país. En este caso, aparece Estados Unidos en primer lugar debido a que el número de su población también es mayor. Mientras tanto, Perú está ubicado en quinto lugar con 90 mil fallecidos, por debajo de Brasil, Rusia y México.

El editor de la revista The Economist, Michael Reid, quien vivió durante la década de los 80 en Perú, comentó en Twitter estas cifras y criticó al expresidente Martín Vizcarra por la desoladora situación.

“Podría haber muchos factores detrás del mal desempeño del Perú frente a la pandemia sugerido por estos cuadros. Pero, sin duda, uno sería la pésima gestión de Martín Vizcarra. Motivo para autocrítica de los muchos que todavía lo apoyan y para una investigación imparcial”, escribió.

En Perú, diversos sectores apuntan también a Vizcarra y a Pilar Mazzetti como los responsables de la actual situación sanitaria en la que está el país.

Patricia García, epidemióloga y exministra de Salud, puntualizó otras causas. “Además de las deficiencias de la gestión gubernamental, también han influido décadas de un sistema de salud que no cumple con todas las condiciones, décadas de no trabajar con los ciudadanos los temas de salud pública. La corrupción, falta de camas y una población que no confía en sus autoridades, todo eso ha sumado”, indicó.

García también resaltó que se deben tomar con pinzas las estadísticas globales, ya que no todos los países contabilizan las muertes con los mismos criterios ni tampoco se tiene información actualizada de todos.

URGEN VACUNAS

Para Antonio Pratto, miembro del Comando Vacuna, estas cifras configuran una razón más para que el Gobierno compre cuanto antes las dosis para prevenir el COVID-19. “Perú es el primer país en el mundo que necesita vacunas porque hay demasiados muertos. Es un argumento más que debe ponerse sobre la mesa de las negociaciones para cerrar los tratos”, indicó el experto a Perú21.

“Perú es el país con la economía más sólida entre los vecinos que ya empezaron con la vacunación. Tenemos más posibilidades de hacer las compras que Ecuador, Costa Rica, Panamá, Argentina y no hemos firmado acuerdos”, observó Pratto.

TENGA EN CUENTA

- Ayer se reunió el Grupo de Trabajo Multisectorial que coordinará las acciones logísticas para el proceso de vacunación.

- Jaime Reusche, del Comando Vacuna, dijo a Perú21 que el Gobierno debe mostrar “los contratos suscritos y pagados, con números de dosis y fechas de entrega específicas, todo lo demás que puedan decir no tiene ningún sentido”.

