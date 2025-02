Perú inicia acreditación de estándares internacionales para la reducción de emisiones

El Ministerio del Ambiente (MINAM) aprobó recientemente, dos estándares y algunas de sus respectivas metodologías para el cálculo de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como el incremento de las remociones de estos gases. Esta medida se enmarca en el Registro Nacional de Medidas de Mitigación (RENAMI), además permitirá seguir promoviendo el mercado de carbono en el Perú.

Los estándares de certificación fueron reconocidos de manera oficial por el Estado peruano mediante la Resolución Directoral N° 001-2025-MINAM/VMDERN/DGCCD y son: Gold Standard for the Global Goals (GS4CC) de la organización Gold Standard y Verified Carbon Standard (VCS) de la organización Verra. Ambas, desempeñan un papel fundamental en la medición y verificación de la efectividad de las medidas adoptadas para combatir el cambio climático.

“Gracias a la aprobación oficial de estos estándares, se tendrá más claro cuáles son los procedimientos reconocidos por el país para la cuantificación de la conservación de los bosques en el Perú. Además, el principal impacto será que estos estándares y metodologías acreditados serán preferidos por los desarrolladores de proyectos, ya que se transmite una señal al mercado de que el Gobierno los avala”, destaca el director ejecutivo de Paskay y experto en cambio climático y carbono forestal, Jorge Torres Padilla.

Para el estándar GS4CC de Gold Standard se aprobaron las metodologías de:

Metodología sobre tecnologías para sustituir el consumo descentralizado de energía térmica;

Metodología sobre reducción y secuestro de emisiones de gases de efecto invernadero en forestación/reforestación.

Mientras que para VCS de Verra fueron:

Metodología sobre forestación, reforestación, y revegetación (ARR);

Metodología sobre reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD+).

“Es importante que el Gobierno Peruano haya revisado aquellas metodologías que cumplen con los criterios de integridad y seguro continuará en ese proceso de revisión e inclusión de nuevas metodologías y estándares para que los proyectos peruanos tengan más opciones de dónde escoger. Cabe recordar que, según ha informado el MINAM, este es un proceso permanente y no termina con esta publicación”, agregó Torres.

Los estándares aprobados permitirán el desarrollo de proyectos orientados tanto a los mercados de carbono, sean voluntarios o de cumplimiento. Este podría ser el punto de partida para que el Gobierno Peruano, en alianza con el sector privado, diseñen e implementen una estrategia agresiva de búsqueda de mercados y de recuperación de la confianza de los compradores en los bonos de carbono forestales.

Con estos avances, Perú da un paso más en la implementación de su estrategia nacional frente al cambio climático, alineándose con los compromisos internacionales y buscando garantizar un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de las generaciones futuras.

¿QUÉ EXIGEN LOS ESTÁNDARES APROBADOS?

El primer estándar aprobado es Gold Standard for the Global Goals (GS4CC), que es la nueva actualización del Gold Standard para todos los proyectos de mitigación climática. Los beneficios colaterales producidos por la implementación del proyecto tienen un impacto real y medible que contribuyen a lograr los objetivos de desarrollo sostenible (ODS); los cuales podrán ser certificables en conjunto o no. Este proceso se caracteriza por asignar un estatus a cada fase del proyecto, desde la revisión preliminar hasta la validación final.

El segundo estándar aprobado, el Verified Carbon Standard (VCS), es el más utilizado a nivel mundial para proyectos REDD (Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques), representando aproximadamente el 70% de los créditos usados para compensar las emisiones. Este estándar se centra principalmente en la deforestación y presenta una metodología modular que permite a los proyectos evaluar con precisión los factores de emisión, la deforestación y las posibles "fugas" de carbono, además de asignar niveles de referencia para el cálculo de las emisiones.

