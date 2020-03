Perú, el país donde las niñas no pueden salir sin ser violadas o asesinadas.

Cuando tenía apenas dos años caminaba de la mano de mi mamá y mi hermana comprando verduras en una ‘paradita’ como tiernamente lo recuerda ella. Mi madre escogía las papas más redonditas y mientras las colocaba en la bandeja para pesarlas, yo desaparecía. Me esfumé. En un minuto o tal vez dos. Para mamá el tiempo se hizo eterno, me buscó por toda la cuadra y su desesperación le daba potencia a su voz para gritar mi nombre. Cada vez que me lo cuenta le pregunto: “¿qué pensaste que me había pasado?”. “Lo peor”, siempre responde ella. Y en ese entonces, lo peor era ser golpeada o secuestrada. “¿Y ahora que pensarías?”. Mamá me mira fíjamente con dulzura y miedo, su voz tiembla: “Ahora pensaría que te violaron o mataron”.

Tuve suerte de no cruzarme con algún depredador sexual cuando era pequeña, al menos, hasta que llegué a secundaria. A los doce años, un tipo armado entró a mi casa. A mis dos amigas del colegio las metió debajo de la cama y a mí me sentó en la cama de mis padres. Con la pistola en mano y una medalla de la virgen María colgando en su cuello, amenazó con violarme. Recuerdo esto y me perturba, mis pensamientos son nebulosos. Imprecisos.

El último domingo, una niña de cuatro años fue violada y asesinada en Independencia. Me duele pensar en la última imagen que se llevó antes de morir: sus lágrimas, sus gritos desesperados de auxilio, sus ojos inyectados de miedo, su incertidumbre. Ella no vino a este mundo para tener ese fin, pero aquí TODAS somos víctimas potenciales de un depravado. Y la culpa siempre será del violador, del secuestrador, del machismo que cría a muchos hombres bajo la premisa de que nosotras existimos solo para complacerlos, satisfacerlos y cumplir con todos los roles de género.

Esta última semana ha sido devastadora. Se han registrados continuos casos de niñas violadas o asesinadas en diferentes puntos del país. Aquí la dramática lista.

Hallan niña muerta reportada como desaparecida en Ica

El último domingo, la pequeña Brunella fue encontrada muerta en un canal de regadío llamado ‘La Chávez’, en el distrito de Parcona, en Ica, luego de estar ocho días desaparecida; sin embargo, tras las investigaciones, se sospecha que la menor no murió ahogada.

Fue un agricultor quien halló el cuerpo de la menor de un año. “Me parece muy extraño que la niña haya llegado hasta acá, habiendo tantos cauces, tantas compuertas, pero eso ya lo va a determinar el médico legista sobre la muerte de la menor”, indicó la Policía.

El cuerpo fue llevado hasta la morgue donde se identificó la identidad de Brunella; y las muestras de la necropsia fueron enviadas a Lima, ya que habrían indicios de que la niña no murió ahogada, pues sus prendas se encontraban intactas e incluso llevaba sus zapatos puestos.

Sujeto asesinó a sus hijas de 2 y 4 años en Ica

Un sujeto de 22 años confesó que asesinó a sus dos hijas de 2 y 4 años por un “arrebato de celos” al pensar que su expareja lo había abandonado por otro hombre. A raíz de ello, el Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva.

El atroz crimen se cometió en un precario inmueble ubicado en la cuarta etapa del asentamiento humano Villa Rotary - Nueva Esperanza, en el distrito de Salas, en Ica.

La mujer fue a una reunión. Al notar su ausencia en el hogar, el inescrupuloso padre tomó la terrible y radical decisión de asfixiar a sus pequeñas mientras descansaban en sus habitaciones.

Al retornar a la vivienda, la madre encontró la macabra escena y dio aviso a las autoridades, que encontraron los cuerpos y unas cartas en las que Auris explicaba las “razones” de su atroz crimen.

Hallan cadáver de niña en un costal en SJL

Un vecino de San Juan de Lurigancho encontró el cuerpo sin vida de una pequeña de aproximadamente 4 años. El terrible hallazgo se dio dentro de un costal en el asentamiento humano Micaela Bastidas del paradero 12 de Huáscar.

El dueño de la casa llegó hasta el lugar para hacer la limpieza de los exteriores y fue cuando se encuentra con la terrible escena.

Personal de investigación de la policía se encuentran a la espera de los peritos de criminalística y el fiscal para iniciar con el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la pequeña que vestía con ropa rosada y una gorra. El cuerpo se encontró en completo estado de descomposición lo que haría presumir que el crimen se llevó a cabo hace varios días.

Cadáver de niña de 4 años en un costal en SJL. (ATV)

Niña de 4 años fue violada y asesinada en Independencia

Camila tenía solo 4 años y su asesino aprovechó que se encontraba en la calle, de madrugada, con otras dos niñas, para raptarla y abusar sexualmente de ella.

Luego de esto, golpeó su cabeza con un pico, metió el cuerpo de la pequeña en un costal y lo arrojó en el sector La Mina, en Independencia, donde fue hallado, la noche del domingo. Se trataría de un adolescente de 15 años.

La noche del último sábado, Mirella Huamán acudió a una yunza. Pero antes dejó a sus dos hijas al cuidado de su prima, otra niña de apenas nueve años, quien vive a pocos metros de su casa.

La mamá salió desde las 10:00 p.m. del sábado hasta 6:00 a.m. del domingo, tal como ella misma lo declaró. “A la una de la madrugada, mi prima vino con las bebés a la yunza. Entonces me fui con ellas y me quedé hasta que se durmieron. Luego volví a bajar (a la celebración)”, dijo.

Al darse cuenta de la desaparición fue de inmediato a la comisaría de Payet a denunciarlo. Tras horas de búsqueda, hallaron sus restos. A través de cámaras de seguridad ubicadas en una tienda cercana a la zona se captó a un hombre llevándose a la pequeña Camila en sus brazos.

Hallan muerta a niña que fue raptada por un sujeto en Independencia | VIDEO

CÍRCULO DE VIOLENCIA

La madre del presunto asesino lo reconoció y acudió a la comisaría. Se trataría de M.F.A., de 15 años. Ella sostuvo que el menor vivía con un familiar en la zona de Tahuantinsuyo. Hasta allá fueron los agentes Antisecuestros y hallaron una bolsa con la ropa que se usó en la noche del crimen.

La psiquiatra Marta Rondón explicó que si bien no se puede dar un diagnóstico general para todos los homicidas, crecer en un entorno violento es un factor común. “Esto altera la estructura del cerebro y se corre el riesgo de desarrollar una psicopatía, que te hace actuar sin pensar en consecuencias ni en el dolor ajeno”, expresó.

Crimen en Independencia: ¿qué sanción le esperaría a adolescente acusado de asesinar a niña de 4 año

Niña desaparecida desde hace 10 días en Breña

Angela Carolina Flores Sifuentes, de tan solo cuatro años, está desaparecida desde el pasado domingo 22 de febrero. De acuerdo a información del Ministerio del Interior, la pequeña se perdió en el distrito de Breña.

La niña usaba un vestido rosada manga corta con flores y sandalias rojas. La familia de la menor está preocupada.

En caso sepa algo sobre el paradero de la pequeña, puede llamar al 976 859 461.

¿Qué nos ocurre como sociedad? ¿por qué vilipendiamos a una madre que acaba de perder a su hija, en vez de concentrarnos en el verdadero culpable que es el agresor? ¿Cómo es que un adolescente puede atacar así a una menor? Le ponemos más atención a las circunstancias que al mismo hecho. Estandarizamos que un violador lo es porque su “presa” se descuidó, así como culpan a las víctimas de robo por “exponer su celular”. La madre de Camila también es una víctima que necesitará toda la fuerza emocional posible para cuidar a su otra hija.

El tema de fondo y real es el machismo que impulsa la cultura de violación; además de un desprecio total por la vida. Deberíamos enfocarnos más en las políticas públicas que defiendan la vulnerabilidad de la mujer y empeñarnos en educar a las nuevas generaciones con igualdad y respeto porque esa es la única solución viable para que en un futuro podamos salir a las calles sin miedo.