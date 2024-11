Perú apuesta por la infraestructura natural para mitigar huaicos y desbordes

El Perú implementará 14 proyectos de infraestructura natural, una ambiciosa estrategia destinada a reducir riesgos de desastres como desbordes y huaicos en 17 cuencas vulnerables al Fenómeno El Niño.

Con una inversión de 280 millones de dólares, esta iniciativa busca no solo proteger a la población y el ecosistema, sino también fomentar la reactivación económica mediante la generación de 1.3 millones de empleos.

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), en colaboración con el Reino Unido y con apoyo técnico del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (NIWS), lidera esta histórica cartera de proyectos.

La propuesta integra soluciones de infraestructura natural y tradicional para mitigar los riesgos en quebradas y ríos, resguardando a más de 300 mil personas en regiones clave, desde Tumbes hasta Ica.

Imagen

La recuperación de ecosistemas es otro pilar de este esfuerzo, con la meta de plantar 51.5 millones de plantas y rehabilitar 60 mil hectáreas. Estas acciones no solo benefician al medio ambiente, sino también reducen costos asociados a la infraestructura gris, generando un ahorro estimado de 556 millones de dólares en reconstrucción.

Proyectos destacados y su impacto



Entre las cuencas prioritarias se encuentran:

Rímac: US$ 51.1 millones

Mala: US$ 42.5 millones

Olmos: US$ 31.1 millones

Casma: US$ 23.9 millones

Chancay: US$ 21.1 millones

Tumbes: US$ 1.7 millones

Otros proyectos, como el de Piura, se encuentran en etapa de formulación, mientras que los de Virú y Huaura están en la fase inicial.

Imagen

Un modelo con impacto ambiental y social

Además de reducir riesgos de desastres, estos proyectos fomentarán cadenas productivas sostenibles, mejorando las condiciones de vida de las comunidades involucradas. El enfoque también contribuye a la lucha contra el cambio climático, promoviendo la conservación de especies nativas y la biodiversidad.

Dato adicional

El NIWS es financiado por USAID, el Gobierno de Canadá y Forest Trends, en alianza con organizaciones como Condesan, SPDA y el Imperial College de Londres, lo que garantiza estándares internacionales en su ejecución.

Con este avance, el Perú lidera la región en proyectos de infraestructura natural, estableciendo un precedente en la gestión sostenible del riesgo de desastres y la preservación ambiental.

