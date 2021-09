Los ciudadanos con discapacidad severa, visual, física, psicológica, entre otras, que estén inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) podrán gestionar el carné amarillo, documento que les permitirá acceder al servicio de transporte público terrestre urbano e interurbano de forma gratuita.

El carné amarillo no tiene costo y se puede tramitar vía internet, cuenta con un código QR para poder ser leído por cualquier móvil para corroborar que el usuario tiene alguna discapacidad.

A nivel nacional, hay 153 814 personas inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad Severa y que cuentan con el carné amarillo. De la cifra global, en Lima Metropolitana hay 39 493, en Lima Provincia 4382, en Amazonas 5389, en Áncash 4546, en Apurímac 4315, en Arequipa 4999, en Ayacucho 4013, en Cajamarca 9590, en el Callao 5133, en Tumbes 2289 y en Ucayali 1879.

En Huancavelica hay 2958, en Huánuco 6265, en Ica 3797, en Junín 5057, en La Libertad 7659, en Lambayeque 4660, en Loreto 2998, en Madre de Dios 700, en Moquegua 1108, en Pasco 2859, en Piura 11 821, en Puno 5072, en San Martín 5128 y en Tacna 1299.

En caso los transportistas no respeten la validez del carné amarillo, los usuarios denunciar a las empresas de transporte público que incumplan en la comisaría más cercana, en las sedes del MTC, en la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) o en el Conadis.

El ‘Pase libre’ es un beneficio otorgado por la Ley N° 30412 para que las personas con discapacidad severa puedan hacer uso del transporte público urbano e interurbano de manera gratuita, recordó Ofelia Soriano, especialista de la Dirección de Políticas y Normas de Transporte Vial del MTC.

Soriano advirtió que los fiscalizadores de la ATU verifican que no se vulnere este derecho y tienen la facultad de multar a la empresa de transportes que incumpla la norma, quienes podrían recibir una sanción de hasta el 20 % de una UIT, más la suspensión de la habilitación del vehículo para prestar el servicio.

Enrique Bustos tiene 68 años y perdió la vista a los 17, desde entonces afronta muchos obstáculos y vulneraciones. “La discapacidad no es un tema de lástima sino de derechos humanos. El mundo es de todos. Tenemos el derecho de usar el transporte público. Por ello, pido a los transportistas respetar el carné amarillo”, comentó.

Agregó que varios transportistas desconocen el tema legal. “En diversas ocasiones, los cobradores me han querido bajar del bus, pero he llamado a la Policía y he hecho respetar mis derechos”, recordó.

Rosa Castro, madre de una menor con Síndrome de Down, denunció que hace unos días fueron víctimas de agresión por parte de una cobradora de bus, quien se negó a darle validez al carné de pase libre. “Mi pequeña entró en crisis. Por ello, invoco a las autoridades a difundir y hacer valer los derechos de las personas con discapacidad”, lamentó.

Debes ingresar a la página web del Conadis y en el punto ‘Mi registro en todo el Perú’ introduce el Certificado de Discapacidad, que se otorgan en los centros hospitalarios acreditados por el Ministerio de Salud o clínicas autorizadas.

En dicho certificado, se debe especificar que tiene discapacidad severa. Este documento, junto al procedimiento de inscripción gratuito en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, permitirá obtener el carnet amarillo.

