Perjuicio por desfalcos en las UGEL de Piura llega a S/12 millones

Por Johnny Obregón



Con la reciente intervención a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ayabaca, se estima que el desfalco en perjuicio del Estado que habrían provocado seis de las once UGEL en la región Piura ascendería a los S/12 millones, reveló el ex secretario regional Anticorrupción, Jaime Távara, quien fue el que denunció estas irregularidades.

Precisó que las sedes de Talara y Sullana son las que fueron más perjudicadas con S/2.5 millones cada una. “Estos montos pueden seguir variando, ya que solo en el caso de Talara, donde la Contraloría General de la República hizo una auditoría completa, se confirmó el monto que originalmente se calculó en el momento de la intervención”, refirió.

Asimismo, dijo que la investigación sobre los otros casos continúa y agregó que la Contraloría aún hace auditorías, “por lo que el dinero afectado al Estado podría crecer”.

Además, informó que el distrito Fiscal de Sullana tiene la investigación de las UGEL Talara, Sullana y Ayabaca. “En el primer caso ya se está en fase de investigación preparatoria. En Sullana se está en fase preliminar y la de Ayabaca recién empieza”, explicó.

El distrito Fiscal de Piura, en tanto, tiene los casos de las UGEL Paita, Chulucanas y Huarmaca, las cuales están en investigación preliminar.

Precisamente, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana ha cursado un documento a la Dirección Regional de Educación de Piura para solicitar más información sobre el director de la UGEL de Ayabaca, Guido Morocho, detenido el jueves por presuntamente haber desviado S/3 millones de esta entidad.

GOBERNADOR SE PRONUNCIA

Al respecto, el gobernador de Piura, Reynaldo Hilbck, reiteró que hasta antes de su gestión no se había efectuado una investigación a profundidad en estas entidades.

“Pusimos esta situación en conocimiento de la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y Órganos Administrativos. De acuerdo a nuestras atribuciones, hemos actuado correctamente”, expresó a través de su cuenta de Facebook.

DATOS

- El último jueves, la Policía y la Fiscalía detuvieron a cinco funcionarios de la UGEL Ayabaca, entre ellos su director. Hay otras tres personas con orden de captura.



- En abril pasado, cinco ex trabajadores fueron detenidos durante la intervención a la UGEL Paita y en junio de 2017 también se intervino a cinco ex funcionarios de la UGEL Talara.



- En la investigación de la UGEL Talara está comprendida la consejera por esta provincia, Grecia Arriola, y el ex director regional de Educación de Piura, Pedro Periche.