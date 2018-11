“Pensé que iba a morir, que ya no la contaba”, narra damnificado del sismo en Áncash

El fuerte sismo de 5.7 grados, que sorprendió la madrugada de ayer a los habitantes de Áncash, sobre todo en la provincia de Casma, provocó que miles salieran despavoridos de sus casas en busca de un lugar seguro. En esa acción desesperada, 19 personas resultaron heridas.

Defensa Civil indicó, en su informe preliminar, que los heridos son por golpes y caídas. Nueve de los afectados, entre ellos tres menores, fueron trasladados a los hospitales del Ministerio de Salud y Essalud de Casma; cinco al nosocomio Regional de Nuevo Chimbote y otros cinco al de La Caleta de Chimbote.

FANTASMA DEL 70

Uno de los damnificados narró los momentos de terror que vivió durante el movimiento telúrico. “Pensé que me iba a morir, que ya no la contaba, no he sentido tanto miedo desde el terremoto del 70. Estaba solo y por la oscuridad y el nerviosismo me choqué con las paredes y la puerta”, contó Bautista, cuya vivienda ubicada en el distrito de Comandante Noel, quedó inhabitable.

El humilde sexagenario mostró a los medios locales que el techo de su casa, en el sector San Rosa, se había desprendido y narró que en el momento del sismo cayó tierra y se rompieron varios enseres.

En el distrito de Yaután, una casa de adobe colapsó, mientras que el centro educativo Fray Martín y dos viviendas tienen rajaduras. En el distrito de Casma, en tanto, el colegio Niño Jesús presenta daños.

El movimiento se registró a la 1:38 a.m., al suroeste de Casma. El temblor, además, se sintió con fuerza en la ciudad de Chimbote, así como en el norte de Lima y el sur de La Libertad, debido a que tuvo una profundidad de 36 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). A las 2:56 a.m., una réplica de 4.8 grados Richter volvió a sacudir la zona; debido a ello, muchas familias, por miedo, decidieron dormir en la calle.

DATO

- El terremoto y aluvión de Áncash del 1 de mayo de 1970 fue de 7.9 grados. Dejó 50,000 muertos y 20,000 desaparecidos.