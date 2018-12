Pedro Salinas: “La libertad de expresión está en peligro”

Por: Johnny Obregón



El periodista Pedro Salinas se presentó esta tarde en la audiencia por el juicio que se le sigue por presunta difamación agravada al arzobispo de Piura, monseñor José Eguren Anselmi. El religioso demandó al comunicador a raíz de que denunciara abusos sexuales y maltrato psicológico en el interior del grupo católico Sodalicio en su libro Mitad monje, mitad soldado de 2015.

Al su salida de la diligencia, que se desarrolló en el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Piura, Salinas dijo a Perú21 que se siente mortificado y que la libertad de expresión está en peligro.

Asimismo, señaló se ha sentido “indignado” y “ofendido” porque el abogado de Eguren, Percy García, lo acusó de pertenecer a un organización internacional cuyo objetivo es llevar a la iglesia como institución a los tribunales. “Te están inventando cosas en la cara y te las dicen con una impunidad. En verdad, me sentí agredido y difamado”, sostuvo.

El representante legal de Eguren Anselmi precisó en su intervención que probará durante el juicio que Salinas pertenece a esta red e incluso lo acusó de encabezar una campaña mediática contra el proceso.

Sin embargo, le pidió a la jueza Judith Calle que no se condene a prisión a Salinas y que solo se compruebe el delito. No obstante, dijo que no se renunciará a la reparación civil de S/200 mil, porque “el dinero será donado”.

"JUDICIALIZAN LA OPINIÓN"

El abogado de Salinas, Carlos Rivera, en tanto, se mostró sorprendido por los argumentos de la defensa del arzobispo. Indicó que estos difieren de los que presentó en su querella original.

Asimismo, coincide con Salinas en que se trata de un claro atentado a la libertad de expresión. “Se está judicializando la opinión y los actos de investigación de un periodista. Hay que saber entender que tan importantes es en un país la libertad de expresión y el periodismo de investigación. Lo estamos viviendo actualmente en nuestro país”, manifestó.

Antes de ingresar a la audiencia, Salinas había reiterado su desconcierto y asombro por la admisión de esta demanda en Piura, ya que, según refirió, correspondía que se vea en Lima. “Estamos aquí, para dar la cara y ratificarnos en todo lo que hemos escrito sobre el Sodalicio”, expresó el hombre de prensa.

DATOS

-Pedro Salinas señaló que el Sodalicio debería disolverse porque ha hecho mucho daño. “Van apareciendo más testigos y prueban que se cometían abusos psicológicos y sexuales contra menores desde los años 80”.



-Luego de los alegatos de los abogados, la jueza programó una nueva audiencia para el 28 de diciembre. El periodista rechazó una conciliación.