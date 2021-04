Pedro Morales, candidato al Congreso por Lima con el N°5 de Acción Popular conversó con la directora de Perú21, Cecilia Valenzuela sobre la campaña que ya está por acabar y sobre los retos que deberá afrontar el próximo Congreso, el cual podría ser muy fragmentado.

Sobre las aspiraciones del partido, Morales asegura que “aspiran a ser la primera la mayoría. Pero podremos ser la primera minoría. Todos los candidatos de todos los partidos estamos pensando en consensos. El país no se beneficia si no hay consensos. Vamos a deber tener mucha voluntad política. Eso se va a dar con las concordancias. El pueblo ya no quiere pullas y oposiciones. Quiere un congreso que trabaje para el pueblo”.

El candidato mencionó que su bancada tendrá la predisposición de buscar consensos y conversar con todas las bancadas. “Cuando acaba las elecciones, empieza una era de reconstrucción. La pandemia tiene que solucionarse con temas transversales. Salud, economía, seguridad, educación. Hay posiciones antagónicas, pero todos concordamos donde debe haber cambios en la economía libre de mercado”, remarcó.

Pedro Morales también habló del candidato de Perú Libre, quien ha subido en las últimas semanas. “Pedro Castillo está en un partido que tiene como líder a Vladimir Cerrón, que ha estado preso por Martín Belaunde y Odebrecht. La población tiene que saber evaluar de dónde viene este señor. Es muy peligroso que su partido pase la valla y va a querer petardear todas las acciones que busquen mejorar el Perú”, advirtió.

