El próximo cardenal del Perú y actual arzobispo metropolitano de Huancayo , Pedro Barreto , sostuvo que el enfoque de género es "lo más adecuado para dignificar tanto al varón y a la mujer" , en entrevista a Ideeleradio.

Las declaraciones fueron dichas en mención de los principios y valores irrenunciables de la Iglesia, donde existe una dignificación del papel de la mujer en el ámbito social y de la vida .

"En ese sentido, tenemos que ser conscientes que no va a ser fácil este enfoque de género, que me parece lo más adecuado para dignificar tanto al varón y a la mujer , cada uno en su propio rol. No porque uno sea varón va a ser mejor, de hecho sin la mujer no hay vida ni sociedad", dijo Barreto.

Vea también Rusia critica al Grupo de Lima por su posición ante Venezuela

Para el arzobispo, la sociedad desplazó el papel de la mujer a un segundo plano , y que los casos de feminicidio revelan que se necesita trabajar al respecto.

Finalmente manifestó que existen sectores en la Iglesia que "tienen posiciones que responden a intereses de grupo, y cuando los intereses de grupo inciden en el bien común, ahí vienen las distorsiones" .