Alcalde de Pataz sobre mineros atrapados: "Tenemos la esperanza que salieron por otro túnel"

El alcalde de Pataz, Segundo Armas Villalobos, aseguró que continúan las labores de rescate tras el derrumbe de un socavón minero, donde 17 mineros quedaron atrapados desde el pasado 12 de enero.

Como se sabe, la situación, que se extiende hasta este jueves 16 de enero, se originó tras un ataque a una torre de alta tensión perteneciente a la minera Poderosa, presuntamente perpetrado por mineros ilegales vinculados a organizaciones criminales.

El ataque, que incluyó la detonación de tres cargas de explosivos, interrumpió el suministro eléctrico a la planta Santa María y otras operaciones mineras, creando una situación de caos que culminó con el derrumbe de la entrada a la mina en la quebrada de Carhuabamba, donde los 17 trabajadores quedaron atrapados.

Sin embargo, una luz de esperanza surge de las declaraciones del alcalde de Pataz, Segundo Armas Villalobos.

El burgomaestre ha manifestado la posibilidad de que los mineros hayan logrado escapar por otra salida. “De momento no existe comunicación directa, tenemos la esperanza que estas personas pudieron salir por otro túnel y no haya incidencia adentro. Se está haciendo una limpieza para corroborar que no haya personas adentro”, declaró Armas a RPP.

Esta hipótesis ha levantado los ánimos a los equipos de rescate, que trabajan contrarreloj para confirmar el paradero de los mineros.

Las labores de rescate se han intensificado con el apoyo de maquinaria pesada proporcionada por la municipalidad. No obstante, las tareas se ven dificultadas por la inestabilidad del terreno, que genera constantes derrumbes, y las condiciones climáticas adversas, con lluvias que complican aún más el acceso a la zona, cercana a una quebrada.

