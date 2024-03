Femicidio en Pataz. Familiares de una mujer que fue hallada muerta y con signos de haber sido brutalmente agredida físicamente denunciaron a la pareja de esta, quien la habría asesinado luego de acudir con él y algunos amigos a una fiesta realizado en el sector de Retamas.

Familiares de la presunta víctima de feminicidio, identificada como Alejandra Patricia Vera Broncano, responsabilizaron a la pareja de esta, Heiner Mauricio Alayo, de ser su asesino.

Según los testimonios de los familiares de la joven, aparecía con varios moretones en su cuerpo tras los golpes que su pareja le daba en su relación.

“Denuncio a Heiner Mauricio Alayo, el sospechoso del asesinato de mi hermana en Retamas. Porque ella trabajaba en Pataz y el mismo domingo se fueron a Retamas y allí se ve un video que él está con ella y dos chicos más. Él ha estado saliendo con ella”, expresó el hermano de Alejandra.

Asimismo, durante el entierro de la víctima, se reveló que el detonante de la furia del presunto asesino habría sido que la mujer pensaba retornar a la ciudad de Trujillo, rompiendo así su relación a causa de la serie de problemas que tenían.

“A los 29 años no merecía morir. Él no se puso pensar, por celos enfermizos que tuvo con mi hermana llegó al extremo de golpearla así para que ella muera. Él llegó para matarla. Esto no debe ser así, exigimos justicia, ayúdenos”, reveló otra de las hermanas de Alejandra Patricia Vera.

Conocidos y familiares de la víctima exigen que se haga justicia para que la muerte de Alejandra Patricia no quede impune. La mujer deja a cuatro hijos en la orfandad. Asimismo, pidieron a la Policía que den con el paradero de Heiner y de las otras dos jóvenes que serían testigos claves del crimen.

