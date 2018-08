El ex procurador del Gobierno Regional de Pasco, Jesús Claude Atala Palomino , deberá pasar nueve meses en el penal Cochamarca, ubicado a 4,350 metros de altura, en el distrito de Vicco, mientras es investigado por el delito de cohecho pasivo impropio.

El Juez William Cisneros Hoyos, encargado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Pasco, declaró fundado el pedido de prisión preventiva presentado por el titular de Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Nelson Delfín Albornoz en contra del imputado.

Durante la audiencia, el acusado aceptó haber cobrado 3,800 soles, que era un adelanto de una coima de 30 mil soles para acelerar el cobro de un laudo arbitral de S/1.2 millones de una obra de la empresa EcoSeg Cereno E.I.R.L.

“Pido perdón al gobernador regional (Teódulo Quispe Huertas) y al pueblo de Pasco por haberme inmiscuido en este hecho. Siempre he demostrado que soy una persona trabajadora… Es la primera vez que he cometido un hecho así y sospecho que me han sembrado”, dijo el ahora ex procurador. Lo sucederá en el cargo Ángel Jesús Ramos.

El magistrado determinó que Atala Palomino no tiene arraigo domiciliario y tampoco laboral. En Pasco vivía en un cuarto alquilado y en Huánuco, su ciudad natal, su madre dijo que no tenía domicilio fijo. En cuanto al arraigo laboral, fue despedido luego de ser detenido el 3 de agosto con el dinero de la coima.

El Consejo Regional de Pasco, en tanto, se reunió la tarde de ayer y pidió la intervención de la Contraloría General de la República y que se efectúe una auditoria para determinar si varias denuncias que estuvieron en manos del procurador,nunca se han acelerado.

DATOS

El abogado Carraza de La Rosa, pidió que su patrocinado lleve el proceso confesión anticipada en libertad.



Policía halló en la habitación que alquilaba el ex procurador, tres cajas con documentación de la región y de varios municipios e investigan si se trata de una organización criminal.