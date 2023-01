La Policía de Turismo de Cusco informó que, hasta las 11:00 am de hoy, al interior de la ciudad imperial por el momento no se observa presencia de manifestantes. Sin embargo, no hay transporte público, pero vienen circulando taxis y vehículos privados. Pese a que las autoridades mantienen la tranquilidad pública ante la “huelga indefinida”, se ha registrado poca afluencia de turistas en la ciudad.

Asimismo, indicaron que los centros de abastos -como mercados- se encuentran cerrados, de igual forma el terminal de transporte interprovincial e interregional ha suspendido sus salidas y se encuentra cerrado.

En otro punto de la ciudad, el Aeropuerto Velasco Astete cuenta con resguardo policial y el ingreso de pasajeros se encuentra restringido, “permitiéndose entrar solo a pasajeros con su respectivo boarding pass”, indicó la PNP. La operación de los vuelos se viene dando con normalidad en sus respectivos horarios, aseguraron.

De acuerdo a la información brindada por la Policía de Carreteras de Cusco y Calca al momento la mayoría de vías se encuentran liberadas. Solo se registran bloqueos en los siguientes sectores:

· Distrito de Chinchero y Maras (ruta Cusco – Urubamba )

· Puente de Combapata (vía Cusco – Puno)

· Distritos de Anta e Izcuchaca (vía Cusco – Abancay)

Situación en Machupicchu

Algunos gremios y dirigentes de diversas zonas del país convocaron a un paro nacional para este miércoles 4 de enero, tras haber dado una tregua en diciembre por fiestas de fin de año. Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones, entre otros.

Las actividades turísticas en Machupicchu Pueblo se encuentran desarrollándose con normalidad, asimismo, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco brindará facilidades para el Ingreso a la Llaqta, para las personas que se encuentren afectadas debido al paro. Sin embargo, se observa muy poca presencia de turistas en el poblado, reportaron las autoridades.

Ayer se evacuó a un promedio de 540 personas en un tren de PeruRail, que partió a las 22:35 horas con 10 coches para nacionales y extranjeros. Cabe indicar que el acceso Amazónico (vía Hidroeléctrica), se encuentra despejado en este momento.

