Desde esta madrugada, trabajadores informales del sector agroexportador en Ica han bloqueado tres puntos de la Panamericana Sur e impedido el tránsito a vehículos particulares, camiones de carga y buses interprovinciales. Esta situación, perjudica gravemente a las empresas y trabajadores en general, según nos explicó el gerente del fundo UVICA, Darío Núñez.

En declaraciones a Perú21, Núñez indicó que el nuevo paro en la Panamericana Sur impide a sus trabajadores puedan ir a trabajar. “Están intentando ir desde las 4 a.m., pero no les dejan pasar por el bloqueo de la carretera”, acotó. Asimismo manifestó que por ahora no se han registrado desmanes a su propiedad.

Núñez aseveró que el nuevo paro agrario perjudicará a su empresa pero también a sus trabajadores. “Mis frutos se están malogrando, se pudren. Tengo contratos con supermercados de Asia, Europa y EE.UU. Hoy he recibido cuatro correos de clientes preguntando qué está pasando en Perú. Voy a tener que contestarles que no voy a poder cumplir con los contratos. La semana pasada fallé, esta semana al parecer también”, aseveró con pesar el representante de UVICA.

El empresario criticó que la comisión multipartidaria del Congreso se haya reunido con personas que no serían los representantes de los trabajadores dado que, en su fundo se cumple con todos los derechos laborales.

“¿Representantes de dónde? Ni siquiera sabemos a quiénes representan ellos. Dicen que representan a un gremio de trabajadores agrícolas pero que demuestren con boleta de pagos de qué empresas son”, aseveró.

Asimismo indicó que las propuestas de la nueva ley agraria que eran debatidas en el Congreso el fin de semana pasado implicaban sobrecostos que terminarán afectando al sector.

“Primero pedían la derogatoria y la ley se derogó. Ahora quieren que les paguen S/70 de jornal diario básico. ¿Nos quieren quebrar? Lo que producimos no nos da para pagar esa cantidad. Si quieren quebrarnos, nos quebraremos y nos terminaremos yendo, ¿Y las personas que trabajan conmigo y que viven de su sueldo, qué van a hacer? Pero los perjudicados también serán los trabajadores de compañías formales.”, aseveró.

Núñez subrayó que en su empresa cumplen con todos los derechos laborales de sus trabajadores por lo que no consideran verdaderas las denuncias de presuntos abusos. Debido a ello dejó entrever aludió que existiría un interés político detrás.

“Dicen que son trabajadores agrícolas y que los explotamos. Pero que lo demuestren. Yo le puedo demostrar cuánto ganan mis trabajadores, todos están en planilla, todos reciben escolaridad”, aseveró.

El gerente de UVICA, invocó al presidente Francisco Sagasti y a la premier Violeta Bermúdez que ponga orden en las carreteras y se respete su derecho de tránsito y el de sus trabajadores que viene siendo perjudicado.

