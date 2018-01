La llegada del papa Francisco al Perú no solo ha conmocionado a los peruanos. Numerosos argentinos se mostraron eufóricos por la visita del Santo Padre a Trujillo.

Un claro ejemplo es el de Carlos Rojas, quien se colocó la camiseta de Boca Juniors para saludar al pontífice en la 'Ciudad de la eterna primavera'.

"Él es de San Lorenzo (de Almagro), pero no importa. Le dimos con un palo igual siempre", señaló entre risas a AFP.

Rojas y una gran cantidad de ciudadanos argentinos se reunieron en la Plaza de Armas de la ciudad norteña para ver al Sumo Pontífice.

"Tenemos un grupo de argentinos residentes acá en Trujillo y estamos formando una asociación para, de a poco, mantener las tradiciones, nuestras culturas", señaló.

Héctor David Pereyra, otro de los compatriotas del Papa, le restó la importancia la intensidad del clima.

"No nos importa el sol, el calor, acá vamos a estar. Lo estamos esperando a 'Panchito'", resaltó.

Los argentinos eran una minoría entre los fieles de la plaza.

"Yo he venido particularmente por mi devoción, me he emocionado al escucharlo", dijo Mónica Félix argentina que reside en Trujillo.