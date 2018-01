El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones ( Osiptel ) se reunió con representantes de las empresas operadoras para supervisar el avance de las acciones de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones que vienen realizando estas con motivo de la visita del papa Francisco al Perú.

El ente viene coordinando desde noviembre último con las operadoras el aumento y mejoramiento de la capacidad de sus redes móviles para la prestación de sus servicios durante las actividades del papa Francisco en nuestro país.

Esta supervisión consistió inicialmente en la verificación de la instalación de antenas y aumento de capacidades de las redes, y en esta última etapa en mediciones de campo que validen los incrementos de las mencionadas capacidades.

Además, se ha previsto a su vez el despliegue de equipos de supervisión del OSIPTEL durante los eventos oficiales del Papa.

Rafael Muente Schwarz, presidente del Osiptel, advirtió que estarán supervisando que las operadoras hayan incrementado su capacidad de red para reducir los riesgos de congestión de tráfico tanto de voz como de datos.

"No obstante, es necesario que los usuarios hagan un uso prudente del servicio, sobre todo del Internet para evitar saturar las comunicaciones, esto es no realizar trasmisiones en vivo, no subir videos o fotos durante la celebración de las misas, entre otros", agregó Muente Schwarz.

En la reunión que fue encabezada por el presidente del Osiptel, y en la que también participaron representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se coordinó el próximo lanzamiento de un plan conjunto de sensibilización para reducir los riesgos de congestión de los servicios de voz y datos de las redes móviles.