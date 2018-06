Los goles de Carrillo y Guerrero generaron este martes una explosión de júbilo en el Perú. Era imposible encontrar alguna crítica cascarrabia al logro de los chicos de Gareca. El gritar un gol mundialista luego 36 años fue el premio suficiente para una nación que ha aprendido a soñar en grande. Pero de pronto, en Twitter –ese patio lleno de comentarios- se armó una batalla. Alguien parecía estar en contra de la selección, en contra del ídolo mayor de nuestros tiempos: Paolo Guerrero.

‘El jugador estrella de Perú, suspendido por consumo y rehabilitado para el Mundial ’, titulaba la nota digital del importante periódico español El País. El texto, en realidad, había sido publicado el último domingo en la revista impresa ‘El País Semanal’, que acompaña al diario.

El artículo trata sobre la travesía del capitán peruano para volver a la selección y, a decir verdad, no ataca al goleador; al contrario, lo alaba. Sin embargo, el titular impreso, al igual que más tarde lo haría el digital, golpeaba fulminante: “El fútbol, la coca y el milagro de Perú’.

Pero fue la versión digital, colgada este martes en la web, la que desató toda una hecatombe en redes sociales.

El titular, tendencioso y confuso, partía de la aseveración de que el capitán peruano había sido suspendido por consumo ‘de algo’. Sin embargo, la bajada del texto se presentaba aun más dura para el jugador peruano.

“Paolo Guerrero, estrella de la selección, fue suspendido por consumo de droga y rehabilitado. Al final jugará el Mundial”.

Por si fuera poco, el artículo fue compartido en las redes sociales del diario español con el siguiente mensaje:

La nota en cuestión está firmada por el escritor peruano Sergio Galarza, autor del libro ‘Paseador de Perros’ y 'Matacabros'. De inmediato las críticas en contra suya no han parado.

Como se conoce, la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) no concluye que Paolo Guerrero consumió drogas, menos cocaína, como el artículo de El País lo induce.

El escrito del ente arbitral señala que ellos que confirmaron “la existencia de una ADRV (infracción de la regla antidopaje) cometida por el Sr. Guerrero pero también aceptó que no intentó mejorar su desempeño al ingerir la sustancia prohibida. Sin embargo, el Panel consideró que el jugador tuvo alguna falla o negligencia, incluso si no fue significativo, y que podría haber tomado algunas medidas para evitar que cometiera el ADRV”.

MEA CULPA

En declaraciones para Perú21 , el escritor Sergio Galarza indicó que ni el títular ni la bajada fueron escritas por él. Tampoco el comentario en redes sociales. Su colaboración para el diario El País solo correspondió al cuerpo del artículo, el cual -vale recalcar- coloca datos más específicos sobre la sanción recibida por el jugador peruano y no menciona la palabra cocaína.

“Esa nota la escribí para el diario días atrás porque iba a salir la semana que jugaba Perú . Luego me dijeron que no y sospeché que ya no iba a salir porque perdía actualidad. Me desentendí (del texto) y este martes una persona me dice que lo vio en Twitter, compartida por el diario. Entonces, cogí la nota y la colgué en mi Facebook”, indica Galarza en comunicación telefónica desde España.

El escritor menciona que en ese momento cayó en la cuenta del titular y la bajada, la cual decían aseveraciones falsas sobre Guerrero. Aún así pensó en discutir el tema al día siguiente (miércoles) con su editora, la persona con quien había coordinado la nota para el impreso.

“En un principio pensé que ellos habían leído algo más en la resolución porque el dato del metabolito lo saco yo de la resolución y lo coloco tal cual en mi texto. (Pensé que) Quizás ellos tenían otra información, entonces me espero”, indica el escritor.

Para este entonces, Galarza se había convertido en el principal enemigo de los hinchas peruanos en rede sociales.

El miércoles temprano, el escritor habló con la jefa de redacción, pidió el cambio del titular (la palabra consumo fue eliminada) y ahora la bajada se puede leer así:

Aún así, la versión web no tiene ninguna nota de rectificación. Solo se efectuó la modificación.

RESPONSABILIDADES

Al consultarle a Sergio Galarza sobre las explicaciones que le dieron en la redacción nos señaló que “simplemente me dijeron que lo iban a revisar. No nos explayamos más en el asunto”.

Al referirnos sobre la responsabilidad que mantiene el periodista con su texto, el escritor aceptó el error, aunque refiere que su “irresponsabilidad es no haber estado pendiente de cuándo salía el texto. Según me comenta otra gente, (la redacción) lo acomoda según lo que vea que es más atractivo”, indica.

Sin embargo, diversos seguidores suyos le han reclamado en Facebook. Indican que al tener su firma, el es el responsable total del texto.

En conversación con Perú21, la Defensora del Lector de El País, Lola Galán, confirmó que ya está a tanto del caso. “Estoy investigando. (Sergio Galarza) tiene una parte de razón porque los titulares rara vez lo colocan los colaboradores. Es una cuestión que hace la edición”, sostuvo.