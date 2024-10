"Lo mataron por un celular": Padres se sumaron al paro tras el asesinato de su hijo

En medio del paro nacional convocado por gremios de transportistas, comerciantes y ciudadanos, una pareja de esposos dio un emotivo testimonio sobre su lucha por justicia tras la pérdida de su hijo, asesinado durante un asalto para robarle su celular.

Entre lágrimas, los padres se sumaron a la protesta exigiendo que las autoridades tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad en el país.

“Si yo tuviera plata, agarraría a todos mis hijos y me iría de este país, que tanto amo. Lo veo sangrarse, pero no tengo plata. Temo por la vida de mis hijos, ya no soporto tanto dolor”, comentó entre sollozos al programa 'Todo Se Filtra'.

Así mismo, durante la manifestación, la madre envió un mensaje directo a la presidenta Dina Boluarte por la falta de respuesta ante la violencia que arrebató la vida de su hijo:

"Yo soy cajamarquina, vine a Lima desde los 14 años y trabajé. A mí nadie me regaló nada. Escúcheme, señora Dina, mi hijo está muerto, lo mataron por un celular."

