Pacientes oncológicos de la PNP exigen continuidad en sus tratamientos

Más de 2500 pacientes con enfermedades oncológicas y hematológicas de la Policía Nacional del Perú no estarían siendo atendidos adecuadamente por falta de medicamentos y la demora en la compra de los mismos, esta situación estaría impactando directamente en su calidad de vida y en la de sus familias, incluso a muchos les ha costado la vida.

En la Sanidad de la Policía en 2019, se atendió a través de cartas de garantía en establecimientos que no pertenecen a la red de la sanidad de la policía a 5,858 pacientes mientras que en el 2020 fueron atendidos 3,451 y en 2021, hasta el 28 de setiembre de 2021, fueron 2,011 pacientes los que recibieron atención médica, esto muestra un descenso estrepitoso a partir de julio de 2021 en estas atenciones.

Karla Ruiz de Castilla, directora de la asociación de pacientes Esperantra indica que: “Para estos pacientes, dejar de recibir el medicamento perjudica gravemente su estado de salud, por ello estamos solicitando a las diferentes autoridades realizar las acciones pertinentes para garantizar la continuidad del tratamiento de los pacientes oncológicos (…) Por ello hacemos un llamado al ministro del interior a resolver de manera inmediata ésta problemática de los pacientes en su conjunto y no solo aquella de los pacientes que denuncian esta situación”.

Informa que llegaron a Esperantra, desde el mes de marzo 2021, pacientes con diagnóstico de cáncer de colon, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de mama, leucemia mieloide crónica, entre otras enfermedades.

La representante de Esperantra explica que el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL), tiene como obligación financiar a la Sanidad de la PNP las prestaciones de salud brindada a sus asegurados, según convenio de las IAFAS (Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud) y gestionar oportunamente prestaciones de salud en IPRESS (Institución prestadora de servicios de salud).

SALUDPOL informó que hasta la fecha habría ejecutado más del 75% de su presupuesto y DIRSAPOL menos del 50%, por lo tanto, se evidencia un problema en la gestión de los presupuestos, unido a la pandemia que ha hecho que se priorice a los pacientes COVID 19.

“El fondo de aseguramiento de salud de la policía SALUDPOL, que es el ente que financia todos estos procedimientos, ellos administran el fondo, pero no son los encargados de comprar medicamentos (…) DIRSAPOL es quien compra los medicamentos y también sirve como ejecutor, entonces el principal convenio que tiene SALUDPOL para atender a los policías es a través de la Red de hospitales de la Sanidad de la Policía DIRSAPOL y los hospitales de la Policía existentes a nivel nacional, que en 2020 atendió a 6,301 pacientes con cáncer y en 2021 hasta el 31 de julio 3,913 pacientes”, explica Ruiz de Castilla.

SALUDPOL indicó que por la pandemia no ha podido cumplir con sus obligaciones con las IPRESS NO PNP (Institución prestadora de servicios de salud que no pertenecen a la PNP). como en los periodos pre pandemia, debido a que se habría incurrido en gastos no previstos y por ello no contarían con presupuesto para cumplir con esas obligaciones.

Además no estaría teniendo la capacidad resolutiva, ya que no estaría atendiendo como se debe a los pacientes por falta de oncólogos y equipos médicos, etc. Básicamente lo que estaría haciendo, es enviar a los pacientes a clínicas, a través de cartas de garantía, pero estas cartas no estarían siendo aceptadas por falta de pago. Incluso desde el 2019 existe un convenio con el INEN, pero con este convenio solo se ha atendido 183 pacientes lo cual sería insuficiente.

A esto se suma la problemática de un servicio de salud centralizado que deben enfrentar los pacientes, por lo que se debería garantizar la atención y entrega de medicamentos a domicilio en provincias, y facilitar el traslado entre localidades según disponibilidad del tratamiento.

