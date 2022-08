El director regional de Salud de Junín, Dr. Héctor Manuel Álvarez Sacio, informó que un paciente que dio positivo a la viruela del mono -el pasado 21 de julio en Huancayo- se negó a realizar la cuarentena respectiva y ahora teme que podría estar propagando la enfermedad en la región u otras partes del país.

“Pese a que está con la sintomatología se le manifestó que se aísle, que no viaje, sigue muy reacio a no cumplir la normatividad de salud”, detalló el funcionario a Latina.

De acuerdo al matinal, el paciente se atendió en el hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, donde llegó con erupciones. Tras los exámenes respectivos dio positivo a la viruela del mono.

“No manifiesta, no refiere mayores cosas, o sea, él evade mucho las preguntas. Sabemos que tiene familia en Huancavelica, ojalá no haya viajado allá a seguir ese ritmo de contagio. Pero acá en la zona sí, está que va y vuelve de Lima. Como es una persona joven no debe sentir mayor molestia, pero está regando la enfermedad”, señaló Álvarez Sacio

Añadió que el paciente dio información falsa sobre su domicilio cuando fue atendido. “Tenía fiebre alta, cefalea, dolor garantizado. Tiene algunas comorbilidades. El gran problema que puede tener problemas serios en su salud por no ayudarse él mismo y ayudarnos a nosotros”.

Se conoció que el sector ha desplegado un cerco epidemiológico en la región a fin de evitar más contagios de la viruela del mono.

Minsa sobre paciente

Por su parte, el ministro de Salud, Jorge López, aseguró tener conocimiento del caso. “Actualmente tenemos la brigada de epidemiología en la región Junín se está haciendo la búsqueda activa de este paciente”.

En esa línea, detalló que la población que está teniendo mayor número de casos de viruela del mono son personas con VIH. “Muchos de ellos son VIH positivos”.

