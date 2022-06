El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el Perú sintió una noche extremadamente fría. Un total de 20 departamentos se vieron afectados, mientras que las regiones de Lima, La Libertad, Tumbes y Ucayali registraron entre noche ligeramente fría y muy fría.

Las regiones que pasaron una noche extremadamente fría son Arequipa, donde la estación Patahuasi registró una temperatura mínima de -20.8°C, le sigue Puno, Moquegua, Tacna, Cusco, Ayacucho, Ancash, Pasco, Huancavelica, Cajamarca, Ica, Madre de Dios, Lambayeque, Amazonas, Piura, Huánuco, Junín, Loreto y San Martín.

Según el Senamhi, la noche extremadamente fría se sintió conforme a los avisos para costa, sierra y selva.

De acuerdo al Aviso N°115, hasta este miércoles 15 de junio continuarán registrándose bajas temperaturas nocturnas en la sierra centro y sur. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades superiores a los 35 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna.

Para hoy se prevén temperaturas mínimas cercanas a 1°C en la sierra norte. Asimismo, se esperan temperaturas mínimas de hasta -10°C en la sierra central, y valores inferiores a -22°C en localidades sobre los 4000 m s. n. m. de la sierra sur.

Mientras que, para el 15 de junio, se prevén temperaturas mínimas de hasta -9°C en la sierra central, y valores inferiores a -18°C en localidades sobre los 4000 m s. n. m. de la sierra sur.

Noche ligeramente fría y muy fría

En tanto, las regiones de Lima, La Libertad, Tumbes y Ucayali registraron entre noche ligeramente fría y muy fría. Según el Aviso N°112, hasta hoy, martes 14 de junio, se registrará el descenso de la temperatura nocturna en la costa, desde Arequipa hasta Tumbes.

Además, se espera niebla/neblina en horas de la noche y primeras horas de la mañana, así como brillo solar hacia el mediodía y ocurrencia de ráfagas de viento. Por otro lado, no se descarta la ocurrencia de llovizna aislada y de ligera intensidad en distritos cercanos al litoral.

Para hoy se prevén temperaturas mínimas entre 18° C y 19° C para Tumbes entre 15°C y 16°C para Piura, entre 12° C y 14°C para Lambayeque, La Libertad y Arequipa, entre 10°C y 14°C para Lima y Áncash, y entre 6° C y 11° C para Ica.

