Orlando Zagazeta vuelve a ser noticia, pero esta vez no por su labor por la conservación de la Cordillera Escalera o protección de la fauna silvestre en San Martín , sino por su delicado estado de salud. El defensor necesita ser trasladado del hospital II de EsSalud, Tarapoto , al hospital Guillermo Almenara en Lima para ser sometido a una operación por un tumor que padece en la laringe.

El guardabosque de 73 años, quien vivía solo hace muchos años en el sector Tamushal en el área de conservación Cordillera Escalera, se encuentra internado en el hospital, pero este no cuenta con la especialidad para atender males de la cabeza y el cuello. Incluso, Orlando no puede hablar debido a la protuberancia, la cual seguiría creciendo de no ser tratada a tiempo.

Orlando fue diagnosticado con estenosis subglótica y un enfisema pulmonar. Tiene un tumor en la laringe, que le estaría obstruyendo la respiración, además de males conexos en los pulmones, que ponen en riesgo su vida.

Pese al difícil momento que está atravesando, el popular ‘Hombre mono’ asegura estar agradecido por el cariño y apoyo que está recibiendo. “Muchas gracias a todos, los tengo presentes, estoy muy bien atendido”, dijo a Perú21.

“Voy a salir de esta y no los defraudará, seguiré con mi trabajo por los animales, defendido sus derechos, protegiendo su habitad y recuperando sus bosques”, agregó.





¿Cómo apoyar a Orlando Zagazeta?

A las personas que deseen colaborar con el ambientalista protector de la fauna silvestre, pueden hacerlo a la cuenta a nombre de Orlando Oscar Zagazeta Riege en el Banco de la Nación, cuenta de ahorros en soles: 04-541-209390 CCI: 018-541-004541209390-33.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO