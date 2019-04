Ordenan juicio contra el alcalde de Olmos Willy Serrato 

Por: Zonia Custodio



El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Chiclayo ordenó el inicio del juicio contra el alcalde de Olmos , Willy Serrato , por el presunto delito de colusión. La misma medida se dispuso para el ex jefe de Relaciones Públicas de esta comuna, José Chero; el ex gerente municipal Ulises Mendoza y el ex jefe de Abastecimiento, Juan Ynoquio, como presuntos coautores.

Según la Fiscalía, Willy Serrato y sus ex funcionarios habrían realizado contratos simulados bajo contratación directa, por varios servicios de radiodifusión en su primera gestión (2011-2014), por un monto de S/24,755 a favor un único postor: Gaspar Abad Páucar, quien era mototaxista y además cuñado de José Chero.

Willy Serrato también es investigado por presuntamente pertenecer a la organización criminal 'Los Temerarios del Crimen', presuntamente encabezada por el ex burgomaestre de Chiclayo, David Cornejo. Incluso, fue detenido por este caso en diciembre pasado.

En enero pasado, el Poder Judicial confirmó la sentencia a cuatro años de prisión suspendida contra el burgomaestre por el delito de malversación de fondos. Según la resolución, fue condenado por no haber dispuesto que se construya un albergue para la Asociación de Personas con Discapacidad, pese a que dicho proyecto había sido incluido en el Presupuesto Participativo 2012. La partida de S/80 mil fue utilizada para otros fines.