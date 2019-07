Opositores a Tía María anuncian huelga en Islay | FOTOS

Cientos de opositores al proyecto minero Tía María se reunieron esta noche en la localidad de Cocachacra, provincia de Islay, y acordaron el inicio de una huelga indefinida desde el lunes 15 de julio.

La jornada de protesta, según indicaron, es en respuesta al Ministerio de Energía y Minas, quien entregó la licencia de construcción a la empresa Southern Perú para que instale la mina.

Miguel Meza, quien encabezó la reunión de los antimineros, cuestionó al presidente Martín Vizcarra y al premier Salvador del Solar por la autorización a Tía María sin que antes lleguen a la provincia de Islay para escuchar su posición.

Ellos aseguran que las operaciones mineras afectarán los cultivos del valle de Tambo, ocasionando que la producción agrícola se reduzca.

En tanto, más de 200 agentes de la policía nacional viajaron esta tarde hacia Islay para evitar la ocurrencia de desmanes.

Southern Perú, en un comunicado, informó que no iniciará la construcción de la mina hasta que no se inicie el diálogo y no se evidencie que hay un clima social favorable.

