¡Es tu oportunidad! China ofrece becas integrales a jóvenes con excelencia académica

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo ( Pronabec ) informó que el Programa de Becas de la Admisión Autónoma de las Universidades Chinas está ofreciendo becas completas para estudios de pregrado, maestrías y doctorados a los jóvenes extranjeros con excelencia académica.



Para los estudiantes de pregrado, la duración del programa es de 4 a 7 años, mientras que para los estudiantes de maestría, de 2 a 5 años, y para los estudiantes de doctorado, de 3 a 6 años. La beca cubre el tiempo de los estudios profesionales y el curso del idioma chino. La fecha límite para postular a una de estas becas es a principios de abril próximo.

Perfil del participante

No ser ciudadano de la República Popular China y tener buen estado de salud. Los postulantes de pre grado deben tener 25 años como máximo mientras que los de maestría, deben tener el diploma de licenciatura y no pasar de los 35 años. Los candidatos a la formación de doctorado deben tener el diploma de maestría y no superar los 40 años.



Beneficios

Las becas completas son financiadas por el gobierno chino que van desde 59.200 yuanes (1¥ = 0,15 USD) y los 99.800 yuanes. El contenido de la beca abarca el coste de matrícula, alojamiento, coste de vida y seguro médico integral.



Fecha límite de postulación

El interesado puede solicitar la beca directamente en las universidades chinas correspondientes. Generalmente, el tiempo de solicitud comienza en enero y finaliza a principios de abril. Para más información haga clic AQUÍ.



