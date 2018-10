Omar Candia es el virtual alcalde provincial de Arequipa

En una final de infarto, Omar Candia Aguilar (Arequipa Renace) halló la luz y es el virtual alcalde provincial de Arequipa. El candidato del arbolito se impuso por 207 votos a su contendiente, el ex árbitro FIFA, Víctor Hugo Rivera (Juntos Por el Desarrollo de Arequipa), según la sumatoria de los votos que fueron resueltos en mesa por el Jurado Electoral Especial y de los que ya la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) había contabilizado.

El Pleno del órgano electoral analizó 77 actas electorales impugnadas, de las cuales 52 no fueron anuladas. Fue una diferencia de 15 votos validados los que despuntaron a Candia (1,545) por encima Rivera (1,530).

Estos votos se sumaron a los contabilizados por la ODPE. Así, Candia en total consiguió 82,750 sufragios a favor y el líder de la flechita se quedó con 82,543. Aunque ya se conocieron los datos, hasta el cierre de esta edición, la ODPE aún no actualizaba las cifras de los resultados finales.

EN ESPERA

Enterado de los resultados, Omar Candia guardó mesura y sostuvo que esperará al reporte oficial de la ODPE, para cantar victoria. No obstante, dijo tomar con humildad el resultado y agradeció a la ciudadanía (incluso a quienes no lo eligieron) por la confianza depositada en él. Asegura tener la capacidad de hacer una buena gestión y “devolver a las personas la confianza en sus autoridades”.

Resaltó que ejecutará el plan de gobierno presentado en campaña y buscará el consenso con los colegios profesionales y representantes de la sociedad civil.

En el otro lado de la moneda, Víctor Hugo Rivera no se pronunció. Perú21 trató de comunicarse vía telefónica con el ex árbitro pero no contestó las llamadas.