Un San Valetín de terror vivió Maribel Iparraguirre tras ser agredida por Nyarko Falla Talledo, su ex pareja de quien se separó hace un año. Según cuenta, él le había pedido perdón hacía algunos días y, a través de un mensaje de Whatssapp, la citó para conversar a solas en su casa de la calle 37 en la urbanización Puerta de Pro, Los Olivos .

Ella accedió porque Nyarko Falla le había dicho que también estarían unos amigos. Sin embargo, cuando llegó a la vivienda, él la condujo a su cuarto "para conversar en privado". Es allí dónde sería agredida.

“Me dijo que no iba a salir viva, que si no quería estar con él me iba a matar. Rompió una botella y me atacó por la (parte baja de la) espalda y me lanzó puñetes en la cara”, contó al programa América Noticias . El ataque le produjo corte profundo que casi atraviesa su riñón.

Al realizar la denuncia, la familia se percató que el supuesto agresor estuvo recluido, en 2015 y 2016, por hurto agravado y tráfico ilícito de drogas. Es por esta razón que ahora teme por su seguridad y piden a las autoridades que revisen el caso.