OEFA multa a Petroperú con 36 UIT por incumplimientos tras derrame del petróleo en Talara

A un mes del derrame de petróleo ocurrido en Talara, Piura, que afectó más de 10 mil metros cuadrados de mar y varias playas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha multado a Petroperú con 36 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

La sanción fue impuesta por el incumplimiento de una de las seis medidas administrativas que la empresa estatal debía cumplir tras el desastre ambiental.

“La primera medida dictada a Petroperú ha sido incumplida. Producto de este incumplimiento, elaboramos un informe y dictamos una medida coercitiva. Ya hemos impuesto una multa de 36 UIT a Petroperú como resultado de esta verificación. Las demás medidas están siendo evaluadas, y para ello contamos con un equipo permanente en el campo”, explicó Alex Uriarte, director de Supervisión Ambiental de la OEFA, en una entrevista con RPP Noticias.

Uriarte también alertó sobre la persistencia de hidrocarburos en varias playas afectadas. "Ayer 20 de enero, observamos presencia de hidrocarburos en playas como Peña Negra y Cabo Blanco. La multa se impuso por varios aspectos, incluyendo la identificación y el control de la fuente del derrame, lo cual Petroperú no ha podido cumplir”, agregó.

La crisis ambiental ha generado una profunda preocupación entre las comunidades locales. Jesús Llenque, presidente de la Asociación de Pescadores de la caleta de Cabo Blanco, denunció la falta de acciones concretas y la ausencia de un plan de contingencia efectivo por parte de Petroperú y las autoridades.

“Aseguran que están monitoreando, pero no lo hacen en el área afectada. Incluso, Petroperú no presentó un plan de contingencia desde el primer día del derrame. No hubo prevención”, señaló Llenque, destacando los impactos negativos en la actividad pesquera y en la economía local.

El derrame de petróleo ha dejado daños significativos en el ecosistema marino y en la vida de las comunidades costeras. A pesar de los operativos de limpieza y las medidas impuestas, los resultados hasta ahora son insuficientes. La OEFA continúa evaluando el cumplimiento de las demás medidas administrativas y no descarta nuevas sanciones si se detectan más irregularidades.

