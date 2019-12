‘Song of Ice y Song of Fire’ es el nombre de los nuevos e innovadores whiskys de edición limitada de Johnnie Walker y se encuentran inspirados en las dos grandes casas que se enfrentan en la serie final de Game of Thrones y nos referimos a House Stark y House Targaryen.

Dichos whiskys son una edición limitada y son la continuación de la colaboración de Johnnie Walker con la exitosa serie de HBO y sucesores de White Walker, que fue lanzada en 2018.

Al igual que la ubicación de Winterfell en Westeros, Johnnie Walker Song of Ice está elaborado utilizando whiskies de Clynelish, una de las destilerías más icónicas de Escocia.

Los tonos azules y grises del diseño de la botella evocan al helado Norte de la serie, famoso por sus largos inviernos y sus helados paisajes árticos. Johnnie Walker Song of Ice se disfruta mejor en las rocas, ofreciendo un final frío y suave con un ABV de 40.2%.

El diseño de la botella evoca un entorno ardiente con los colores rojo intenso inspirados en los dragones de la aclamada serie.

En pareja, las botellas representan la relación dinámica entre House Stark y House Targaryen al mostrar los símbolos de cada casa, el Direwolf (lobo) y el Dragón, uno al lado del otro. Cuando se las ubica una al lado de la otra, el icónico caminante de Johnnie Walker de la botella de Song of Ice se enfrenta cara a cara con el caminante de la botella de Song of Fire, ambos respaldados por los colmillos del lobo y el humeante aliento del dragón.

“¿Stark o Targaryen? ¿Lobo o Dragón? ¿Hielo o Fuego? Se dificulta elegir lealtades entre estos dos increíbles nuevos whiskies, pero no hay dudas que, entrando en la temporada festiva, Song of Ice y Song of Fire son regalos perfectos para los fanáticos del whisky y de Game of Thrones,” señaló Eyzaguirre, Head of Innovation de Diageo en la región.

Song of Ice y Song of Fire están disponibles en los supermercados y tiendas del país. Actualmente, el precio sugerido de venta es de S/. 129.90 en formato 750ml.