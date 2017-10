Niño inventor peruano de 9 años: "Hice mi detector de sismos para que no muera más gente" [VIDEO]

Mateo Huamán es un niño de nueve años natural de Cusco, que se ha hecho conocido por inventar un 'detector de sismos', y que se reunió este miércoles con el ministro de Defensa, Jorge Nieto.

El niño inventor explicó la forma en qué funciona su aparato y la motivación que lo llevó a construirlo, en el set de televisión de RPP, sorprendiendo al ministro Nieto, quien también se encontraba presente.

Mateo Huamán, niño inventor (RPP)

“Yo inventé este detector, porque yo no quiero que las personas mueran por los temblores. Me enteré por la televisión del terremoto en México y me puse a pensar con mi tía, para comenzar a trabajar”, comentó Mateo, el niño inventor.

El menor mostró su invento que esta formado por un dado de cobre que cuelga a manera de péndulo en medio de un anillo de metal. Si el dado de cobre se mueve y roza el anillo de metal hace sonar una alarma de alerta.

El menor no ocultó su sorpresa, al ser la primera vez que viajaba en un avión y contó que los miembros de la Fuerza Aérea le dieron varios regalos. Pero la mejor sorpresa para él quizá sea la invitación que el presidente Pedro Pablo Kuczynski le ha hecho, de ver el partido entre Perú vs. Colombia desde el palco presidencial.