Tragedia. La novia de Kevin Pedraza , quien falleció el pasado 16 de agosto tras protagonizar un accidente de tránsito, usó sus redes sociales para expresar su dolor tras la muerte del vocalista de ‘Kevin Pedraza & La Auténtica Pasión’.

Jhanina Tocto Pariah, de 21 años, compartió a través de su cuenta de Instagram un desconsolado mensaje pidiendo que “regrese” el artista. Esta publicación se dio minutos después de conocerse el deceso del joven cantante proveniente de Jaén.

“Regresa, no, por favor, ven a mí, regresa”, escribió la joven adjuntando una foto del vocalista.

Incluso, un día antes había compartido una imagen de ambos, enviándole energía y pidiendo una “cadena de oración”, por su “estado crítico” en el que se encontraba tras el accidente.

Finalmente, la joven mostró en sus redes sociales que se encuentra en el velorio de su novio, donde compartió un sentido video con sus seguidores. “Es algo difícil de creer que me dejaste mi vida, cuídame mucho, me cuesta asimilar todo esto. Es un dolor que no se puede expresar. Cuídame mi angelito”, concluyó.

