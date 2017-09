Los devastadores sismos que se han registrado en México han puesto en alerta al norte del país. En La Libertad, el 70% de casas ubicadas en esta región colapsarían ante un movimiento telúrico de gran intensidad, según reportes de Defensa Civil del Gobierno Regional.

Los puntos más vulnerables están ubicados en las periferias de Trujillo, en donde se edificaron casas de hasta cuatro pisos en zonas arenosas que no son aptas para este tipo de estructuras. Los edificios construidos en las zonas céntricas de la ciudad también corren peligro porque se levantaron sin contar con las medidas de seguridad.

César Campaña, gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, informó que el silencio sísmico de 47 años en Trujillo acrecienta las posibilidades de un sismo de gran magnitud. “Nos preocupan las edificaciones que se han levantado sin ningún criterio técnico y solo viendo el aspecto comercial”, dijo.

EN LAMBAYEQUE

En la región Lambayeque, 45 mil viviendas colapsarían ante un fuerte terremoto, señaló el jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Carlos Balarezo.

Precisó que unas siete mil personas perderían la vida porque la región no está preparada para un episodio de gran intensidad debido a que las viviendas y construcciones no cumplen con un criterio antisísmico. “El 60% de las construcciones están en condición de vulnerabilidad por diferentes factores: antigüedad falta de mantenimiento, falta de planificación urbana, falta de control de los municipios, construcción en zonas no seguras y entrega de licencias irregulares”, refirió.

Carlos Balarezo agregó que un episodio de 7 grados dejaría unos 270 mil damnificados en Lambayeque.

EN PIURA

En la región Piura, según el simulacro del pasado 31 de mayo, con un sismo de 8 grados se desplomarían 55 mil predios y fallecerían 905 personas. Asimismo, se reportarían 351 mil damnificados.

La zonas más vulnerables son Paita, Talara, Sechura y Talara. Según el reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en lo que va del año han ocurrido 12 temblores en estas localidades.

El titular del COER en Piura, Eduardo Arbulú, dijo que la mayoría de piuranos no está preparada para afrontar un terremoto.

En lo que va del año se han reportado más de 250 temblores en el país, según el IGP. El presidente ejecutivo del esta entidad, Hernando Tavera, señaló que los episodios menores a 7 grados no ayudan a liberan de energía.