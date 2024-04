La creciente inseguridad y el aumento de la delincuencia han desencadenado un incremento alarmante de extorsiones en Trujillo. Funcionario de la Municipalidad Distrital de El Porvenir señaló que hasta la fecha seis colegios denunciaron sufrir atentados con artefactos explosivos.

Cabe mencionar que El Porvenir es uno de los distritos más inseguros de la provincia de Trujillo, que se encuentra en estado de emergencia desde el 14 de febrero.

El subgerente municipal de Seguridad Ciudadana, Jorge Campos, refirió que sujetos desconocidos lanzaron la mañana de ayer un artefacto explosivo en la fachada de la institución educativa Pierre Simón Laplace, ubicado en la cuadra 14 de la calle Micaela Bastidas. Sin embargo, el petardo no detonó y se dio aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Al llegar a la zona, los policías comprobaron que el artefacto no había detonado, por lo que fue necesario llamar a los agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) para que lo desactiven, tarea que fue cumplida con éxito para la tranquilidad de los vecinos.

Campos contó que esta modalidad de atentar contra los colegios es empleada por grupos de extorsionadores para obligar a sus directivos a pagar sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.

COLEGIOS BAJO CONSTANTES AMENAZAS

El funcionario precisó que otros colegios que han sufrido atentados son el Nova School, Crecer, Jardín 2169, Reyna de los Ángeles y Santa Rita de Jesús. Los montos que piden los extorsionadores van desde los 10,000 hasta los 100,000 soles. En el distrito de El Porvenir existen alrededor de 256 instituciones educativas.

Las clases en la institución educativa afectada fueron suspendidas por precaución y seguridad de la población estudiantil y los profesores.





Trujillo: Revoredo continúa bajo amenaza de Los Pulpos





No es la primera ni será la última. Pese a las reiteradas amenazas que ha recibido a lo largo de su trayectoria por enfrentarse a las más peligrosas bandas criminales, el coronel PNP Víctor Revoredo sigue al pie del cañón.

La última de estas la recibió en la noche del martes, a través de un mensaje por WhatsApp. “Te habla Anderson Giussepe Dávila Bastos, jefe criminal de Los Felpas, del barrio 10 de Alto Salaverry. Soy la mano derecha de mi patrón Jhon Smith Cruz Torres, somos los chalecos de Los Pulpos. Somos expertos en matar a policías de quinta. (…) Te voy a matar en mi barrio, ven si eres hombre, búscame en el barrio 10 y 11 para plomearte por 80,000 soles”, dice parte del mensaje.

El pasado 19 de marzo, Revoredo había recibido la información de que ‘Jhonsson Pulpo’ ofrecía S/80 mil por su cabeza. Las últimas capturas de integrantes vinculados a Los Pulpos serían causal de estas “cobardes amenazas”, según refirió el efectivo policial.

“Lo que me pase a mí queda sin cuidado. Estos irrecuperables que no pretendan amedrentarme con sus amenazas porque me fortalecen”, dijo el también jefe contra la criminalidad de Trujillo.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO