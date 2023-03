Hace seis años, en 2017, la ciudad de Piura fue inundada por uno de los más graves fenómenos de El Niño que han ocurrido a lo largo de su historia. Este fue denominado ‘costero’ y, tras la destrucción que dejó, se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), que tendría como misión principal encargarse de la restauración de ciudades ubicadas en varias regiones, como Piura, Lima, La Libertad, Cajamarca, Arequipa, Ayacucho, entre otras.

Piura sigue igual. El plan integral del río Piura y el drenaje pluvial aún no se han completado y, según estiman las nuevas autoridades, tardaría en terminarse dos años aproximadamente. Si se repitiese la misma intensidad de lluvias en los próximos días, la crisis –que ya evalúan los ingenieros hidráulicos, según adelantó el alcalde de Piura, Gabriel Madrid–, sería peor a la de 2017. Entonces, ¿qué pasó con los cinco años de reconstrucción?

Para el fenómeno de El Niño costero de 2017, la destrucción de las provincias piuranas habría sido peor si es que el río Piura no hubiera sido “descolmatado” (limpieza del fondo de residuos sólidos) años atrás.

Sin embargo, en esta temporada, el río está “colmatado”, lo que significa que el nivel de retención de agua se reduce. “Si con 15 milímetros de agua nos hemos inundado, con 100 ya estamos muertos (...) con 2,000 metros cúbicos/segundo: la ciudad se inundaría. La vez pasada fue con 3,300; con menos agua se va a inundar la ciudad”, advirtió el alcalde Gabriel Madrid.





Estrategias





La Municipalidad de Piura, las autoridades del gobierno regional y la ARCC se han unido en busca de reducir los daños que dejaría este nuevo fenómeno de El Niño.

“Es esencial el trabajo coordinado, vamos a retomar las mesas técnicas y trabajaremos en conjunto junto al gobierno regional y las municipalidades. Era necesaria la reunión con el gobernador, alcalde provincial, distritales y los representantes de la población que se beneficiarán con las acciones”, dijo la directora ejecutiva de la ARCC, Rosmary Cornejo, tras el encuentro sostenido con el alcalde de Piura y el gobernador regional, Luis Neyra.

El gobernador Neyra resaltó que en la mesa de trabajo se decidió por conveniencia acortar los plazos del plan integral original por un tema de urgencia ante una posible llegada de El Niño.

“Las obras de reconstrucción son megaproyectos y tienen una duración de dos o tres años, por lo que urge tener un plan de contingencia ante la proximidad de las lluvias”, añadió Cornejo.

Por su parte, Gabriel Madrid explicó un poco más a fondo de qué trataba acelerar los plazos. “Solamente tenemos el plan integral, pero no hay perfil, que es lo que te asegura los recursos. Lo que pedimos es que se exonere a los perfiles y que se pase al expediente técnico para que la ARCC haga esa convocatoria internacional y se puedan acortar los plazos”, manifestó.

Y añadió: “Si no se acortan los plazos, las obras comenzarían recién el otro año en diciembre y tendríamos dentro de diez años estas obras que son importantes; Piura quedaría desprotegida”.





Llamado de urgencia





Ante la gravedad de la situación, el gobernador hizo un llamado a presidencia y al gabinete de ministros por ayuda para la región.

“Habrá una reunión con el premier y la presidenta de la República, donde pondremos énfasis en sacar el río Piura al mar, porque con un fenómeno de El Niño desaparecerían muchas ciudades y se pondría en riesgo la misma ciudad de Piura. Estamos diciéndole al Ejecutivo que haga algo, pues no podemos ponernos en riesgo; esta vez no sabemos con qué nivel resistirá el río”, comentó Neyra.

Las autoridades también indicaron que la gestión pasada –de la ARCC, gobierno regional y municipalidad provincial– no hizo lo suficiente en seis años para evitar lo que ahora se pronostica.

“Este retraso es de la gestión anterior porque se han demorado en hacer el plan del manejo del río Piura y los drenajes pluviales; seis años se perdieron y los que estamos ahora vamos a tener que pagar la ineficiencia de las autoridades anteriores y asumir”, afirmó el alcalde.

El gobernador coincidió con el comentario de Madrid y acotó que “el fenómeno de El Niño global se dio en el año 1998, y no en 2017, que fue un fenómeno regional costero; esta situación no es culpa de las actuales autoridades, pues no se han hecho obras prioritarias. Es lo único que podemos hacer, y estamos poniendo todos los esfuerzos para sacar adelante esto”.





Tenga en cuenta





El gobernador Neyra León informó que el presupuesto que se tiene para enfrentar las lluvias en Piura es de S/3 millones.

Son 50 los distritos en Piura que se han declarado en emergencia por peligro inminente ante las intensas lluvias, por el plazo de 60 días.

El jefe del Senamhi en Piura, Jorge Carranza, informó que existen las condiciones climáticas para que se intensifiquen las lluvias del 1 al 12 de marzo. El periodo lluvioso irá hasta mayo de este año, según dijo.





