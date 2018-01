El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , tuvo fuertes críticas en contra de su homólogo, Juan Manuel Santos , mandatario de Colombia.

En un conferencia de prensa que fue transmitida por el canal estatal, el sucesor de Hugo Chávez acusó al jefe del estado colombiano de supuestamente sabotear la importación de medicinas a territorio venezolano.

En ese sentido, el líder chavista aseguró que Santos "odia" a la llamada revolución bolivariana y, además, lo señaló de tener "una lista de acciones contra Venezuela".

Esa nómina, según Maduro, incluye acciones para hacer daño "económico, financiero y comercial" a Caracas con actos como "bloquear" las cajas de comida que el Gobierno importa y entrega a precios bajos a los venezolanos.

"ME TIENE ENVIDIA"

Para poner la cereza del pastel, Nicolás Maduro remató su mensaje afirmando que Juan Manuel Santos lo envidia por una inusual razón: no sabe bailar las cumbias colombianas.

"Santos me tiene envidia a mí, además no sabe bailar. Me tiene envidia porque yo bailo la 'Pollera colorá' (una cumbia emblemática de Colombia). Él no sabe ni bailar, qué va a saber bailar un oligarca, un patiquín", expresó.

Mira el video en el cual Maduro confirma "la envidia" que supuestamente le tiene Santos: