La Amazonía inicia clases escolares en medio de precariedad y falsas promesas

Este lunes, un amplio porcentaje de escolares en el país iniciaron clases. Solemos ver por canales de televisión transmisiones en vivo de colegios en la periferia de la capital en condiciones no aptas para impartirse la educación básica. Este diario también ha advertido que 400 colegios en distintos distritos metropolitanos están en riesgo de colapso. Si salimos de Lima, esta situación empeora; y más aún en las comunidades de las que el Estado no se hace cargo y en donde una cámara no suele llegar con facilidad.

Santa Clara de Uchunya en la región Ucayali, a dos horas en motocar desde la ciudad de Pucallpa, es el claro ejemplo del olvido del Estado. Una comunidad nativa Shipibo - Konibo reconocida desde 1975 a orillas del río Aguaytía se enfrenta cada año al flagelo de la precariedad de nuestro sistema educativo.

Imagen El jefe de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, Wilson Barbarán, nos autoriza a grabar el estado actual del colegio de la zona.

Perú21 visitó el último fin de semana la zona y, a puertas del inicio del año escolar, las postales que dejó la inmersión hacen vacilar al más fuerte. Con el permiso del jefe nativo Wilson Barbarán pudimos recorrer sus dominios. Los encontramos en plena faena comunal, y es que más de 200 chicos de Santa Clara de Uchunya volvían a las aulas hoy.

ESCOLARES OLVIDADOS

El colegio tiene cuatro salones hechos con concreto y madera, y con un mobiliario que, como nos confesó el jefe de la comunidad, son los desechos educativos que llegan desde el distrito de Nueva Requena o la ciudad de Pucallpa. Mesas, sillas y pupitres astillados, húmedos, deplorables.

La labor comunal que realizaban durante la visita de este diario, consistía que acondicionar las instalaciones. Limpiar, reparar y recuperar los pocos recursos con los que cuentan.

Aunque no todo es malo. Santa Clara de Uchunya tiene a su gente y sus dirigentes para salir adelante. Fue así como consiguieron un internet de alta velocidad. ¿Cómo lo lograron?

Imagen Mobiliario con el que hoy más de 200 alumnos iniciarán clases en Santa Clara de Uchunya.

"Nosotros hacemos reuniones con el jefe de la comunidad, agente, teniente. Hacemos reunión y actas. Si vamos a la municipalidad nuestros pedidos se van a proceso y no llegan. En cambio con la empresa, con un acta, pedimos relación y ellos hacen más rápido. La empresa no niega. Así hicimos el internet porque nosotros no teníamos comunicación. Teníamos que salir a Nueva Requena para tener conexión", cuenta a Perú21 Melita Mucushua, miembro de la junta directiva de la comunidad.

Mucushua se refiere a la empresa Ocho Sur quienes desde el 2017 operan un proyecto de Palma Aceitera en Ucayali y hoy son vecinos de Santa Clara de Uchunya. El proyecto ha recibido una férrea oposición de oenegés que han tomado a la comunidad como un bastión, ante la mirada internacional, de la lucha medio ambiental.

Imagen Melita Mucushua narra cómo en la municipalidad de Nueva Requena sus pedidos son relegados.

Aunque la realidad indica que esa lucha solo es un discurso vacío, pero envuelto en odio contra la presencia de la empresa privada. Ocho Sur reemplazando —forzosamente— la función del Estado ha logrado no solo instalar el Internet, sino también un centro de salud y —a pedido de la comunidad— construirá próximamente dos aulas para mejorar la lamentable infraestructura educativa de Santa Clara de Uchunya.

Las otras opciones que tiene la comunidad es seguir esperando que el Estado llegue con carpetas desechadas de las aulas de ciudades cercanas o escuchar los discursos de las oenegés que les siguen prometiendo luchar por sus derechos fundamentales en el extranjero mientras los niños y niñas se siguen sentando sobre el barro húmedo o una carpeta con las astillas y clavos expuestos.

Imagen Actualmente, las comunidades Shipibo-Konibo se ubican en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Huánuco. Según datos obtenidos por el Ministerio de Cultura, la población en las comunidades de este pueblo se estima en 32,964 habitantes, siendo uno de los pueblos más numerosos de la Amazonía peruana.

TENGA EN CUENTA

Los profesores que enseñan en estas aulas son también shipibos que viven en Pucallpa. "Vienen a enseñar a nuestros hijos porque muchas veces nuestros hijos no entienden castellano", dice Melita Mucushua.

El jefe de la comunidad Wilson Barbarán tiene una oposición férrea de un frente de defensa respaldado legalmente por oenegés ambientalistas.

Santa Clara de Uchunya depende administrativamente de la Municipalidad distrital de Nuevo Requena.

