Luego de que su primer capítulo se estrenara en Japón en 2002, el ánime Naruto alcanzó el éxito inmediato. Fue así que en tan solo unos meses llegó a Latinoamérica a través de la señal de cable. Las aventuras de un ninja adolescente pronto alcanzó también miles de fanáticos en Perú. Han pasado 15 años desde su estreno y los seguidores se han multiplicado, un hecho que ha sido aprovechado, ilegalmente, por un canal peruano de señal abierta. Esta es la historia.

El canal trujillano

TV Cosmos en un canal regional que se transmite desde Trujillo , La Libertad. Su transmisión inicia el 2003 con el nombre de UCV Satelital y hasta el 2017 se dedicó a transmitir producciones de la Universidad César Vallejo, de propiedad del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. Sus socios fundadores son Anthony Alfaro Acuña, Christian Alfaro Acuña y Juan Carlos Alfaro Acuña, todos familiares de ex presidente regional de La Libertad.

Sin embargo, en 2016 la empresa da un giro inesperado. Los tres socios fundadores dejan la empresa para dar paso a los nuevos accionistas: Freddy Llempén Rubio, Manuel Felipe Llempén y Raúl Vásquez Sánchez. El cambio también coincide con el relanzamiento del canal que d esde enero 2017 toma el nombre de TV Cosmos.

“En el caso de la televisión siempre hay renovación y cambios permanentes y eso es lo que significa la nueva marca comercial de televisión en Trujillo. Lo que era UCV Satelital lo haremos como TV Cosmos ”, explicó aquella vez Vásquez Sánchez.

A la fecha TV Cosmos se transmite a través del canal 15 en Trujillo, pero posee 7 filiales en todo el país. A la par se emite por cable, por el canal 46 en Claro y la señal en directo también se puede ver por su página web.

El anime

Producida por los estudios Pierrot y Tv Tokyo, son distintas distribuidoras las que se encargan de vender el anime Naruto a distintos medios alrededor del mundo. Para esta región, la licencia de la serie pertenece a ViZ Media, que a su vez la distribuye por medio de Televix Entertainment.

Como menciona el Hugo Rose, CEO de Televix, dicha empresa es la única encargada de vender cada uno de los 220 episodios de Naruto en el Perú. De hecho, esta compañía con sede en Beverly Hills tiene en su carta algunos de los animes más famosos del mercado como Captain Tsubasa (Supercampeones), Death Note, Bleach o Beyblade.

Rose indica que en Perú el canal que compró los derechos de la Naruto es Willax TV. Este canal transmite Naruto Shippuden (segunda parte del anime) en dos horarios, de 12 a 1 de la tarde y de 8 a 9 de la noche, según se puede ver en su web.

Pero el CEO de Televix denuncia que TV Cosmos, a través de todas sus plataformas, también emite la serie animada de forma ilegal, es decir, piratean el anime de un servidor y lo retransmiten a través de su señal. "Es una clara falta contra los derechos de autor", sostiene.

La infracción

Perú21 pudo comprobar que -al menos- en la última semana, de lunes a viernes, Cosmos TV transmitió la serie Naruto en el horario de 4 a 5 de la tarde. También se podía observar desde la web del canal, con acceso desde cualquier parte del mundo.

Transmisión de Naruto a través del TV Cosmos, Canal 46 de Claro.

Hugo Rose nos indicó que desde Viz Media, el que tiene la licencia del anime, enviaron una carta notarial al medio trujillano en julio de este año pidiéndole explicaciones sobre su actuar para exigir que retiren el producto de su programación. Hasta el momento, asegura Rose, no han tenido respuesta.

Por otro lado, el área comercial de Cosmos TV nos confirmó que el anime forma parte de su parrilla de programación.

El gerente general del canal, Raúl Vásquez Sánchez indicó que desconocía que transmitían un programa de forma ilegal. Tras consultar al equipo de programación del canal, reconoció la falta aunque indicó que no le ha llegado comunicación alguna de parte de Viz Media o Televix.

Al consultarle sobre las medidas legales que planea realizar Viz Media en contra de TV Cosmos, Vásquez indicó que espera que estas no lleguen a efectuarse.

“Realmente imagínese recibir una sanción de ese nivel. (Nosotros) somos empresas pequeñas. Cómo cree usted que podríamos asumir, solamente podemos asumir la responsabilidad. (La transmisión ) no nos da ventas, no negociamos por ello. Quizás las empresas grandes, las de Lima sí, con ellos es diferente”, dijo a Perú21.

Relaciones peligrosas

Aunque afirman no mantener relación con la Universidad César Vallejo, de propiedad de César Acuña, TV Cosmos continúa emitiendo numerosos minutos de publicidad de la casa de estudios, así como otros productos relacionados, como la Academia Deportiva César Vallejo.

Vásquez indicó que desde el 2017 “se encuentran divorciados” de César Acuña y que mantienen una relación solo “comercial”.

“El señor (César) Acuña está en otra tarea, donde él hace cosas suyas, de manera personal, como encabezar un movimiento político, eso no tiene nada que ver con nosotros. Ahora son solo un cliente nuestro, tenemos una relación comercial”, señala.

A pesar de las palabras de Vásquez, la distancia que separa al canal con Acuña parece continuar estrecha. Según el Jurado Nacional de Elecciones, Manuel Felipe Llempen, uno de los actuales accionistas, está afiliado a Alianza Para el Progreso y ha sido candidato al Congreso por dicha agrupación en 2011 y la alcaldía provincial en 2014.

Fuera de transmisión

Este miércoles 15 de agosto, Naruto se dejó de transmitir por TV Cosmos. El gerente general, Raúl Vásquez, dijo que apenas se dio por enterado de esta denuncia a través de Perú21, ordenó sacar el anime de programación.

“Si estamos en falta, nosotros no podemos continuar. (Estamos) en provincia donde no tenemos muy formalizadas las programaciones, pagos, pagar derechos. No pensábamos que las grandes empresas estaban pensando mucho en los pobres radiodifusores”, se excusó.



Indecopi no se pronunció a pesar de nuestras reiteradas llamadas. Estamos a la espera.