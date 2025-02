Nancy Figueroa, defensora del Cliente Financiero: "Podemos atender tu caso de manera rápida, eficiente y de manera imparcial"

Perú21, en conjunto con Asbanc, están realizando una campaña de información para que usted conozca cuáles son los canales debidos para poner un reclamo y dar solución al caso que está atravesando. Para resolver esta duda, entrevistamos a Nancy Figueroa, defensora del Cliente Financiero de la Asociación de Bancos del Perú.

¿Qué es la defensoría?

Te quiero contar que la defensoría es un servicio que no tiene costo y además muy especializado. Cuenta con el respaldo de la Asociación de Bancos del Perú para atender reclamos financieros de manera objetiva e imparcial. Tú bien lo has dicho, ¿no? ¿Qué reclamos atendemos nosotros desde la defensoría? Cuando tú vas a tu banco, porque la primera instancia siempre es el banco, uno tiene un reclamo, tiene que acudir a su entidad financiera. Si la entidad financiera te da una respuesta negativa o no estás de acuerdo con la respuesta que te ha brindado o no cumple el plazo de atención que te ha prometido, que son quince días, si excede ese plazo, puedes venir a la defensoría de clientes financieros, donde tenemos un equipo especializado en todo lo que es sistema de las finanzas, de todos los productos financieros, y podemos atender tu caso de manera rápida, eficiente, de manera imparcial.

Ahora, este no es el único caso que hemos mencionado al inicio de esta entrevista, sino también puede ser otro tipo de casos, ¿verdad? Y es una instancia previa a acudir a otra superior.

Siempre cuando tenemos un reclamo lo que tenemos que hacer es acudir a nuestra entidad financiera, luego tienes la defensoría del cliente financiero como una segunda instancia donde podemos revisar tu caso, analizarlo, darle una segunda opinión, y luego tienes otras instancias. Puedes ir al Indecopi, puedes ir a la SBS, pero si ya fuiste a Indecopi, lamentablemente ya no te podemos atender en la defensoría. Entonces, es importante que el cliente conozca cuáles son los caminos, cuál es la ruta del reclamo, como yo le llamo. Primero, siempre tu entidad financiera, darle la información de algo que tú estás viendo, de alguna comisión de repente que te han cobrado, de algún movimiento inusual o de cualquier detalle que tú veas en tus cuentas que te parece inusual, sospechoso, siempre recurre a tu entidad financiera, ellos te van a atender. En caso no encuentres una respuesta positiva o una respuesta que esté satisfecha con la información que te han brindado, tienes la defensoría del cliente financiero.

¿Cuáles son esos canales para poder tener esa cercanía con la defensoría si ya agoté todas las posibilidades con mi entidad financiera?

Nosotros tenemos una manera muy sencilla de atender. Tenemos una página web, que es dcf.pe, donde tenemos un formulario muy intuitivo, con pocos pasos en los cuales tú puedes ingresar tu información. Por ejemplo, tus datos, tu número de DNI, que nos digas y nos cuentes brevemente de qué se trata tu reclamo, y con eso nosotros te vamos a poder atender. También tenemos canales telefónicos donde pueden hacer sus consultas, porque en la defensoría del cliente financiero no solo atendemos reclamos, sino también consultas de orientación financiera y consejos útiles.

Entonces, tenemos la página web, tienes las líneas, el número lo puedo brindar para toda la audiencia, el 224-1457. Tenemos un número también a nivel nacional gratuito, 0800-16777. Y además también tenemos nuestras redes sociales, las redes sociales de la Asociación de Bancos. Tenemos TikTok, la defensoría apostó por el TikTok para poder comunicarnos y estar más cerca de todos los ciudadanos y contarles acerca de nuestro servicio, pero también de brindarles todos esos consejos útiles para que la ciudadanía esté alerta, este siempre viendo qué es lo que está sucediendo en el mundo sobre fraudes, sobre estafas, para que esté atento y no caiga en ningún reclamo. O sea, lo que no quisiéramos es que no estén atentos a todo lo que está sucediendo.

Y prontamente WhatsApp.

Sí, vamos a abrir nuestro canal también de WhatsApp para estar mucho más cerca y darle todas las facilidades al público y a todos los usuarios del sistema financiero.

Ahora, hay una línea también donde las personas pueden llamar, que es la 1820. ¿De qué se trata?

Hace siete meses lanzamos nuestra línea de emergencia 1820, que es la solución rápida y efectiva para bloquear tarjetas y canales digitales. O sea, ¿qué pasa si te roban tu celular? ¿Qué pasa si te roban tus tarjetas? Inmediatamente lo que hay que hacer es bloquear tarjetas y canales digitales para resguardar nuestras cuentas y nuestro dinero. Te puedo contar que en estos siete meses que tenemos, que hemos salido con este servicio, que también tiene el respaldo de la Asociación de Bancos del Perú, hemos gestionado 50.000 bloqueos efectivos, ¿no? Entonces, se ha convertido en una herramienta clave para la seguridad financiera. ¿Por qué? Porque no podemos esperar mucho tiempo para poder bloquear, porque es la única manera de poder resguardar nuestras cuentas, nuestro dinero. Entonces, esta línea, que es de fácil recordación, como ves, son cuatro dígitos, 1820. Puedo contar brevemente cómo funciona:

Llamas al 1820, las 24 horas, 7 días a la semana, de cualquier operador telefónico, de un fijo, de un celular, a nivel nacional. Llamas y lo único que tienes que decir claramente es el nombre de tu entidad financiera. 'Banco de Crédito, Banco Pichincha' o cualquier banco de los que estemos en el servicio. Y además, se acaba de sumar el Banco de la Nación. Y con el Banco de la Nación, lo que vamos a tener es una mayor cobertura. A nivel nacional, todas las regiones, zonas rurales, para que también cuenten con este servicio. La verdad que estamos muy contentos que se hayan sumado a nuestro servicio, porque esto va a ayudar muchísimo a la ciudadanía.

