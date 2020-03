Ante el aumento de los casos del coronavirus COVID-19 en el país, la Municipalidad Provincial de Arequipa emitió un comunicado para exhortar a las empresas de transporte que operan en la Ciudad Blanca a que adopten las medidas de prevención para prevenir más contagios.

La comuna invoca a los conductores de microbuses o minubuses a no transportar pasajeros de pie, así como no modificar la estructura y disposición original de los asientos, para que los pasajeros no estén frente a frente. Asimismo, les pide a los transportistas desinfectar frecuentemente las superficies de los vehículos y los objetos que tienen contacto frecuente con los usuarios (manijas, pasamanos y apoyabrazos).

También se les insta a poner a disposición de los usuarios gel antibacterial o alcohol y que los choferes y cobradores se laven las manos frecuentemente con jabón durante 20 segundos. También les recomienda cubrirse con el antebrazo o toallas de papel al estornudar y toser, además de usar guantes de látex para reducir el contacto de manos entre usuarios.

Del mismo modo, los transportistas deberán colocar un aviso con las medidas preventivas dispuestas por el Ministerio de Salud y enviar a un control médico a los trabajadores que presenten síntomas compatibles con el coronavirus. Para hacer cumplir esta norma, la comuna provincial realizará operativos en las unidades de transporte de la ciudad desde este martes.

El municipio provincial también les pide a los usuarios que se cubran con el antebrazo al momento de estornudar o toser, a no escupir en los buses y a usar mascarilla si presentan la sintomatología del mal y a desinfectarse las manos luego de haber tomado un vehículo de transporte público.

En la región Arequipa se ha registrado dos casos de COVID-2019. Se trata de dos pacientes que se contagiaron durante su estadía en Europa.